ثغرة في الواتساب قد تخفي حسابك أسرع وعدل خصوصياتك

وجهت تحذيرات من قبل الخبراء المتخصصين لكافة مستخدمي الأجهزة الحديثة للأندرويد وأبل، حيث أن هذا التطبيق يحمل ثغرات متعددة يمكن اختراقها وتفقدها، حيث يتم تحديث التطبيق لحماية الحسابات من الاختراق وتغيير الخصوصيات، فقد كشف خبير التكنولوجيا السعودي عبدالله السبع عن ثغرة في تطبيق واتساب قد تتسبب في خسارتك لحسابك الشخصي لمدة شهرين قبل أن تتمكن من استعادتهمرة أخرى، وقال السبع في تغريدة له على حسابه في تويتر” انتبه في خلل مزعج في الواتساب ممكن بسببه يتم منعك من استخدام التطبيق لمدة 60 يوم شرحت في الفيديو المشكلة وكيف تتفادوها”، يأتي ذلك بعد الضربة التي تلقتها واتساب حول الخصوصية، حيث تشير الأنباء إلى أن الشركة تعمل على زيادة أمان النسخ الاحتياطية السحابية الخاصة بها من خلال ميزة جديدة للحماية بكلمة مرور تعمل على تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة، مما يجعلها في متناول المستخدم فقط، وأبلغت بعض المواقع المتخصصة عن الميزة التي لا تزال قيد التطوير منذ العام الماضي، لكنها شاركت اليوم لقطات شاشة لكيفية تقديمها في تطبيقات الخدمة عبر آي أو إس وأندرويد.

كلمة مرور للتشفير :

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق الواتساب أعلن عن عدد من الميزات التي تحافظ على المستخدمين وجذب العديد منهم، ومن ضمن المميزات الأخيرة التي تم الإعلان عنها تفعيل التشفير عن طريق كلمة مرور يجب استخدامها من جانب عملاء الواتساب، وتقول إحدى لقطات الشاشة: يمكنك تعيين كلمة مرور تستخدم لتشفير النسخ الاحتياطية المستقبلية من أجل منع الوصول غير المصرح به إلى نسخة iCloud Drive الاحتياطية، ووفقاً للمعلومات التي تم حصرها فإن التطبيق يطلب كلمة المرور عند الاستعادة من النسخة الاحتياطية، مع الطلب من المستخدم تأكيد رقم الهاتف واختيار كلمة مرور تتكون من ثمانية أحرف على الأقل، ويجب أن تكون كلمة المرور في مأمن من معرفتها حتى تضمن السرية الكاملة وعدم وصول أي شخص إلى أسرارك.

تحذير بعدم نسيان كلمة المرور :

من أهم الخطوات الهامة التي يتم اتباعها وضرورية للحفاظ على كلمة المرور هي أن لا تفقد محادثاتك المشفرة، فهناك لقطة شاشة أخرى تحذر من أن واتساب لن تكون قادرة على المساعدة في استعادة كلمات المرور المنسية، وبالرغم من أن محادثات واتساب مشفرة من طرف إلى طرف، مما يعني أنها مرئية للمرسل والمتلقي فقط، فإن الخدمة تحذر من أن هذه الحماية لا تمتد إلى النسخ الاحتياطية عبر الإنترنت المخزنة عبر Google Drive و iCloud ، وبعد الوصول إلى هذه الخوادم، تقع مسؤولية أمان النسخ الاحتياطية على عاتق مزودي الخدمات السحابية، الذين جعلوها في الماضي في متناول سلطات تطبيق القانون.