خطوات تفعيل خاصية الواتساب ببصمة الإصبع لحماية خصوصيتك

تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات فى حياتنا اليومية منذ عدة سنوات، حيث يتم استخدامه بشكل كبير على مدار اليوم فى أمورنا الحياتية، وهذا لأنه يُعد من التطبيقات الأسهل فى الاستخدام والأسرع فى الدردشة السريعة، ومن خلاله يمكن نشر الحالات وإرسال الصور والفيديوهات إلى الأصدقاء، ومؤخراً أتاح تطبيق الوتساب إمكانية تفعيل قفل التطبيق بواسطة بصمة الإصبع، لذلك من خلال هذا المقال سنوفر إليكم شرح تفصيلي مُبسط للغاية للتمكن من حماية وتعزير حسابك ضد أي شخص يريد التطفل عليك.

تفعيل خاصية قفل الواتساب ببصمة الإصبع

من الآن وصاعداً لن يستطيع أحد الوصول إلى رسائلك والملفات الخاصة بك أو التطفل عليها، فبعد أن أتاح تطبيق الواتساب تحصين وقفل التطبيق بواسطة بصمة الإصبع سوف تتمكن من حماية خصوصيتك إلى الأبد، ويذكر أن الواتساب قد أتاح هذه الخاصية فى كل دول العالم وذلك على مختلف الهواتف الاندرويد وأجهزة الآيفون، وإليكم خطوات تفعيل خاصية قفل الواتساب ببصمة الإصبع.

على المستخدم اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح للتمكن من تطبيق خاصية بصمة الإصبع بكل سهولة ويسر وللاستفادة من هذه الميزة التي ستجعل حسابك مؤمن طول الوقت وبدون أي قلق:

على المستخدم فتح تطبيق الواتساب الخاص به.

ثم يقوم بالدخول إلى الثلاث نقاط المتواجدة بواجهة التطبيق من الأعلى.

بعد ذلك قم بالدخول إلى خانة الإعدادات ومنها قم بالدخول إلى قسم الحساب.

ثم قم بفتح خانة الخصوصية ومنها قم باختيار كلمة” قفل باستخدام بصمة الإصبع” المتواجد في الخيارات بالأسفل.

قم قم بتفعيل خاصية بصمة الإصبع.

قم بوضع إصبعك على مستشعر البصمة الظاهرة أمامك حتى يتم تأكيد البصمة، وهكذا نكون قد فعلنا خاصية قفل تطبيق الواتساب ببصمة للإصبع لحماية حسابك من المتطفلين.

من خلال هذه الطريقة لن يستطيع أحد الدخول إلى حسابك الشخصي داخل تطبيق الواتس اب، حتى لو من خلال الجهاز الخاص بك سواء كان أندرويد أو من الآيفون أو من الواتساب ويب إلا من خلال إدخال بصمة الإصبع ويشعر بها مستشعر الواتساب، هكذا يكون الحساب الخاص بك محمى بطريقة مضمونة وشرعية 100%