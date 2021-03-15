نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل هواتف هواوي في التصوير و اللعب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعشاق التصوير واللعب تعرف على أفضل هواتف هواوي 2021 أثبتت هواتف هواوي أنها من أفضل الهواتف في التصميم والأداء الذي لا يمكن مقارنته بغيره من الهواتف، بالإضافة إلى مميزات الكاميرا التي تعمل على تطوير تقنيتها من حين لآخر، وكذلك تقديم بطارية تتناسب سعتها مع كافة المستخدمين

كما أن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5، كل هذه المميزات بأسعار لا تقبل المنافسة، لذا نقدم لكم أفضل هواتف هواوي التي تناسب الجميع من حيث الأسعار والاستخدامات لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على أفضل هواتف هواوايوأهم المميزات المتوفرة فيه، وكذلك السعر المحدد.

أفضل هواتف هواوي في التصوير و اللعب

Huawei Mate 40 pro

مميزات الهاتف، يتميز الهاتف بوجود مدخلين لشريحة الاتصال Nano SIM بخاصية 5G.

يحتوي الهاتف على مزود بمعالج ثماني النواة بتكنولوجيا 5 نانو.

مزود بنسخة أندرويد 10، وذاكرة رام 8 جيجابايت، وحجم شاشة الهاتف 6.67 بوصة.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية: 50 ميجابكسل، 12 ميجابكسل، 20 ميجابكسل.

يتميز الهاتف بوجود كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

بطارية الهاتف من النوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة.

الهاتف مزود بذاكرة داخلية تسع ل 265 جيجا بايت.

يتميز الهاتف بخاصية الشحن السريع بقوة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.

سعر هاتف Huawei Y9 a

لم تعلن الشركة بعد عن سعر الهاتف، ولكنه متوفر على الموقع الخاص بالشركة.

مميزات الهاتف، يتوفر في الهاتف مدخلين لشريحة الاتصال من نوع Nano SIM، بالإضافة إلى خاصية 4G.

يحتوي الهاتف على مزود بمعالج هاي سيليكون كيرين 5G 990.

الهاتف مزود بنسخة أندرويد 10، وذاكرة رام 8 جيجابايت، كما أنه يتمتع بشاشة 6.63 بوصة.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية الأبعاد، وكاميرا أمامية دقتها 16 ميجابكسل.

سعر الهاتف في مصر 4700 جنية مصري.