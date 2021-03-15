نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 free fire والحصول علي الاف الجواهر المجانية بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021، تعتبر لعبة فري فاير واحدة من الألعاب القتالية المفضلة لدي اللاعبين والأكثر بحثا علي شبكة الأنترنت، وتتميز جواهر فري فاير بعدة مزايا تمكنك من الحصول علي الأسلحة المتطورة والبدلات والحيوانات الأليفة، وغيرها من الامتيازات التي تساعدك في التقدم باللعبة والفوز علي منافسيك وفي هذه المقالة سنقدم لك أفضل التطبيقات في شحن جواهر فري فاير.

شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 free fire

يوجد العديد من التطبيقات والمواقع التي تقدم لك إمكانية شحن جواهر فري فاير مجانا ولكن عليك الحذر ومراعاة عدم مشاركتك لبياناتك الهامة علي المواقع والتطبيقات المشبوهة حتي لا تتعرض لسرقة حساباتك أو سرقة رصيد جوالك، لذلك سنقدم لكم في هذه المقالة المواقع والتطبيقات الآمنة والمضمونة في شحن جواهر فري فاير بطريقة سهلة وفعالة.

شحن جواهر فري فاير من موقع oonoo

يعتبر هذا التطبيق هو الأسهل في شحن جواهر فري فاير مجانا ويعمل هذا التطبيق من خلال تجميع النقاط عبر إتمام عدة مهام مختلفة مثل مشاهدة الإعلانات والفيديوهات واجابة الاستقصاءات واستطلاع الرأي وتحميل التطبيقات والألعاب، وذلك من خلال الدخول علي صفحة الموقع، ثم اختيار تسجيل الدخول أو إنشاء حساب إذا كنت تستخدمه لأول مرة ثم اتباع التعليمات الخاصة بالموقع لتجميع النقاط ثم تحويلها الي جواهر فري فاير مجانا.

تطبيق Google opinion Rewards لشحن جواهر فري فاير مجانا

يعتبر هذا التطبيق هو الأفضل للحصول علي جواهر فري فاير مجانا من خلال إكمال المهمات الموجودة بالتطبيق مثل مشاهدة مقاطع الفيديوهات و لعب بعض الألعاب البسيطة والوصول للمراحل المطلوبة بالإضافة لاستطلاعات الرأي، ويتميز هذا التطبيق انه امن تماما وشرعي ولا بتسبب بخطر إيقاف حسابك باللعبة لأنه لا يستخدم أي طريقة مخالفة في تجمي النقاط، وكما اعتدتم منا علي المصداقية التامة في عرض المعلومات، فأن هذا التطبيق لا يعمل مع جميع البلدان العربية ولكن يمكنك باستخدام VPN وتحويل متجر التطبيقات الخاص بك لمتجر أمريكي ان تقوم بتثبيت التطبيق واستخدامه.

طريقة تحويل متجر جوجل بلاي الي امريكي

يمكنك من خلال هذه الطريقة تحويل متجر جوجل بلاي حيث يمكنك من تحميل وتثبيت الألعاب والتطبيقات الغير متوفرة لدي البلدان العربية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

قم بتحميل برنامج VPN من خلال شبكة الأنترنت، ثم قم بإختيار خادم أمريكي.

بعد تشغيل البرنامج قم بمسح التخزين المؤقت لدي جوجل بلاي، ثم ثم بالذهاب للتطبيق واختيار شريط الأدوات واختيار طريقة الدفع.

قم بإضافة رقم بطاقة ائتمانية وهمية من خلال البحث في شبكة الأنترنت واضافة عنوان سكن أمريكي، وعليك تكرار محاولة حفظ بيانات البطاقة أكثر من مرة حتي يتم الحفظ.

وللتأكيد علي تفعيل متجر جوجل بلاي الأمريكي، قم بتحميل احد التطبيقات المدفوعة واختيار البطاقة التي سبق وقد قمت بإدخالها وتكرار محاولة الدفع أكثر من مرة كالخطوة السابقة حال رفضها، وبذلك سيتم تحويل المتجر الخاص بك الي أمريكي.

شحن جواهر لعبة فري فاير 2021

يمكنك الحصول علي جواهر لعبة فري فاير free fire من خلال تطبيقات شحن جواهر فري فاير مجانا، واذا كنت من محبين لعبة ببجي، فيمكنك أيضاً شحن شدات ببجي مجانا من خلال المواقع المضمونة والتطبيقات المجانية الموثوقة دون الحاجة الي الشراء الشدات أو الجواهر باستخدام paypal أو بطاقتك الائتمانية، وفي نهاية مقالتنا نتمني أن نكون قد قدمنا لكم مقالة ممتعة ومفيدة و يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات لأي استفسارات أو اقتراحات وسيتم الرد عليكم في أقرب وقت.