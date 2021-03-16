نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر midasbuy ببجي.. موقع شحن شدات pubg mobile مجانا وهدايا 100 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة midasbuy ببجي موقع شحن شدات pubg mobile مجانا وهدايا تصل إلى 100 دولار بطاقات جوجل بلاي لكافة المستخدمين، يقدم موقع ميداس ببجي العديد من العروض الجيدة في شحن لعبة ببجي موبايل، لذا نوضح لكم في هذا المقال طريقة شحن شدات ببجي من موقع midasbuy ببجي أو ما تسمي ميداس ببجي أو متجر شدات ببجي، كما سنذكر لكم الطرق المختلفة في شحن لعبة ببجي بالصور المجانية التي تتمناها، لذا استعد معنا لنقوم بتوضيح الطرق وننصحك متابعة الفقرات تباعا لا تسبق فقرة قبل الأخرى حتي تستطيع فهم الموضوع جيدا.

midasbuy ببجي موقع شحن شدات pubg mobile

خطوات الشحن موقع ميداس تتم من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:



الدخول علي موقع PUBG Mobile Midasbuy .

. الضغط علي علم الدولة واختيار اسم الدولة.

تسجيل معرف اللاعب id.

الضغط علي طرق الدفع.

تحديد عدد شدات ببجي.

النظر علي قيمة الهدايا التي تستقبلها من الشحن.

حيث يقدم الموقع الكثير من الهدايا مع كل عملية شحن تقوم بها تتجاوز الهدايا عن 1000 شدة مجانية، ولكن يجب العلم أن هذه الطريقة لا تحتاج منك توضيح طرق دفع أي ليست مجانية مع ذلك تقدم لك هدايا مجانية، ولكن إذا كانت رغبتك في الشحن المجاني بشكل كامل فهناك طرق مضمونة لشحن ببجي مجانا والتي سنقدمها إليكم في الفقرة التالية.

شحن لعبة ببجي مجانا

يمكنك شحن لعبة ببجي بطريقتين مجانية كل طريقة تتطلب منك 3 خطوات في في غاية البساطة ولكن تحتاج منك التركيز جيدا وخاصة في الطريقة الثانية، وجاءت الطرق كالتالي:

شحن ببجي موقع oonoo: كل ما مطلوب منك لضمان وصول شدات ببجي إليك هو الدخول علي موقع oonoo ثم التسجيل ومن هذا الموقع تتمكن من الحصول علي عدد لا حصر له من الشدات عن طريق 7 طرق موجودة بهذا الموقع المجاني. شحن ببجي من بطاقات جوجل بلاي مجانا: هذه الطريقة المتميزة تمنحك 100 دولار في حالة الدخول علي Google play وتحميل تطبيق Happy Birds ثم تثبيت التطبيق واللعب داخل التطبيق حتي تصل إلي اعلي مستويات اللعبة مع اللعب ستجد بداخل اللعبة الأعداد التي تصل إليها من بطاقات جوجل اقصي عدد تصل إليه 100 دولار جوجل بلاي مجانا والذي يمكنك من شحن ببجي موبايل مجانا بدون الحاجة إلى موقع midasbuy ببجي.

تطبيق شحن شدات ببجي: يمكنكم شحن الشدات المجانية في لعبة ببجي موبايل مجاني عبر الطريقة الرائعة في تطبيق ezcash والذي يعد التطبيق الأروع ضمن 4 تطبيقات ظهرت مؤخرا في شحن الألعاب الإلكترونية وهم (تطبيق ufo vpn، تطبيق sgamer، تطبيق rozwin) جميع هذه التطبيقات تقدم لك شدات ببجي مجانا وفقا لبعض القواعد التي يحددها كل تطبيق علي حدة كل ما عليك تنزيل وتثبيت التطبيق الذي يرغب في الشحن من خلاله.

تجتمع معظم التطبيقات الجديدة الموجودة في المتاجر الالكترونية جوجل بلاي وابل ستور في عمليات شحن PUBG من خلال تجميع النقاط أو الكوين، فمن بين التطبيقات يتم تحديد 700 نقطة كحد أدني لعملية الشحن والذي يجعلك تقوم بمهمات عديدة كي تصل إلي 700 نقطة مثل اللعب في التطبيق لحد كبير كي تستطيع الوصول إلى هذه النقاط، أو تحميل التطبيقات وإزالتها وإعادة تحميلها لأكثر من عدة مرات.

قدمنا لكم طريقة الشحن من خلال midasbuy ببجي وموقع شحن شدات pubg mobile مجانا وهدايا 100 دولار وجاهزون للرد علي تعليقاتكم.