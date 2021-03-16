نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستقبل أشارة تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة ربع نهائي كأس الملك بجودة عالية على مختلف الأقمار في المقال التالي
يتذايد البحث من قبل المهتمين بكرة القدم السعودية على تردد قناة السعودية الرياضية، الناقلة مباريات ربع نهائي كأس الملك اليوم والتي تلعب بين النصر والعين في الساعة 17.40 بتوقيت القاهرة، 18.40 بتوقيت مكة المكرمة، ومباراة اتحاد جدة ضد الفتح في تمام الساعة 19.45 بتوقيت القاهرة،20.45 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراتين عبر القنوات الرياضية السعودية، الناقل الوحيد لجميع مسابقات الكرة في المملكة وسوف نقدم لكم تردد القنوات الناقلة و كل تفاصيل اللقاءات اليوم.
موعد مباريات الكأس اليوم على السعودية الرياضية
|المباراة
|الموعد
|الملعب والمعلق
|النصر السعودي* نادي العين
|17.40 بتوقيت القاهرة،18.40 بتوقيت مكة المكرمة
|ملعب مرسول بارك، المعلق مشاري القرني
|اتحاد جدة* نادي الفتح
|19.45 بتوقيت القاهرة،20.45 بتوقيت مكة المكرمة
|ملعب الجوهرة المشعة، المعلق حماد العنزي
تردد قناة السعودية الرياضية الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12149
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|23
|13
|6
|4
|7
|20:44
|24
|45
|2
|الشباب
|23
|13
|6
|4
|7
|28:46
|18
|45
|3
|الاتحاد
|23
|11
|8
|4
|7
|25:36
|11
|41
|4
|التعاون
|23
|9
|8
|6
|7
|19:27
|8
|35
|5
|الأهلي
|23
|10
|5
|8
|7
|37:35
|-2
|35
|6
|النصر
|23
|9
|6
|8
|7
|30:33
|3
|33
|7
|الإتفاق
|23
|9
|5
|9
|7
|37:36
|-1
|32
|8
|القادسية
|23
|7
|10
|6
|7
|37:36
|-1
|31
|9
|أبها
|24
|9
|4
|11
|6
|40:34
|-6
|31
|10
|الفيصلي
|23
|7
|9
|7
|7
|29:30
|1
|30
|11
|الرائد
|23
|8
|4
|11
|7
|34:34
|0
|28
|12
|الباطن
|23
|7
|7
|9
|7
|36:34
|-2
|28
|13
|الفتح
|23
|8
|4
|11
|7
|43:36
|-7
|28
|14
|الوحدة
|24
|8
|3
|13
|6
|48:35
|-13
|27
|15
|ضمك
|23
|5
|6
|12
|7
|40:29
|-11
|21
|16
|العين
|23
|4
|5
|14
|7
|48:26
|-22
|17
مباراة النصر والعين اليوم في الكأس
يستقبل نادي النصر السعودي اليوم فريق العين في ربع نهائي كأس الملك، الذي يسعى نادي النصر في الفوز به خاصة أنه يبتعد عن لقب دوري المحترفين بعد البداية السيئة في الدوري وتلقيه 6 هزائم أثرت على مسيرته في البطولة، ويواجه النصر نادي العين الذي يقدم نتائج سيئة هذا الموسم في الدوري، ولكن مفاجأة الكأس واردة لذا يتحسب النصر للمباراة ويأخذها على محمل الجد.
تردد قناة السعودية الرياضية
القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الملك ودوري المحترفين، وكانت الأندية ترغب في تشفير القنوات لذياده إيراداتها ولكن القيادة السياسية في المملكة رفضت هذه الفكرة، وقالت أن مشاهدة مباريات الدوري والكأس بالمجان حق لكل مواطن سعودي يقيم على أرض المملكة أو في أي مكان في العالم.
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