أستقبل أشارة تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة ربع نهائي كأس الملك بجودة عالية على مختلف الأقمار

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12149 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 23 13 6 4 7 20:44 24 45 2 الشباب 23 13 6 4 7 28:46 18 45 3 الاتحاد 23 11 8 4 7 25:36 11 41 4 التعاون 23 9 8 6 7 19:27 8 35 5 الأهلي 23 10 5 8 7 37:35 -2 35 6 النصر 23 9 6 8 7 30:33 3 33 7 الإتفاق 23 9 5 9 7 37:36 -1 32 8 القادسية 23 7 10 6 7 37:36 -1 31 9 أبها 24 9 4 11 6 40:34 -6 31 10 الفيصلي 23 7 9 7 7 29:30 1 30 11 الرائد 23 8 4 11 7 34:34 0 28 12 الباطن 23 7 7 9 7 36:34 -2 28 13 الفتح 23 8 4 11 7 43:36 -7 28 14 الوحدة 24 8 3 13 6 48:35 -13 27 15 ضمك 23 5 6 12 7 40:29 -11 21 16 العين 23 4 5 14 7 48:26 -22 17

مباراة النصر والعين اليوم في الكأس

يستقبل نادي النصر السعودي اليوم فريق العين في ربع نهائي كأس الملك، الذي يسعى نادي النصر في الفوز به خاصة أنه يبتعد عن لقب دوري المحترفين بعد البداية السيئة في الدوري وتلقيه 6 هزائم أثرت على مسيرته في البطولة، ويواجه النصر نادي العين الذي يقدم نتائج سيئة هذا الموسم في الدوري، ولكن مفاجأة الكأس واردة لذا يتحسب النصر للمباراة ويأخذها على محمل الجد.

تردد قناة السعودية الرياضية

القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الملك ودوري المحترفين، وكانت الأندية ترغب في تشفير القنوات لذياده إيراداتها ولكن القيادة السياسية في المملكة رفضت هذه الفكرة، وقالت أن مشاهدة مباريات الدوري والكأس بالمجان حق لكل مواطن سعودي يقيم على أرض المملكة أو في أي مكان في العالم.