تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد بعد عودة بث المباريات على نايل سات

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد بعد عودة بث المباريات بعد التوقف الذي حدث خلال الفترة الماضية، حيث بدأت بعض الصفحات التابعة إلي للقناة بالاعلان عن إذاعة مباريات دوري أبطال أفريقيا وبعض المباريات الأوروبية، حيث ارتفعت عمليات البحث عن تردد خلال توضيح القناة إمكانية إذاعة المباريات على شاشاتها خلال الفترة القادمة.

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد بعد عودة إشارة البث

تقوم قناة مكسبي بنقل العديد من المباريات الأفريقية والعالمية والتي ينتظرها قطاع كبير جدا من المتابعين للألعاب الرياضية أبرزها مباريات كرة القدم المشفرة التي يصعب مشاهدتها على القنوات الفضائية العادية، ومن المنتظر أن يتم نقل مبارة الأهلي المصري اليوم ضد فريق فيتا كلوب الكونغولي في دور المجموعات والتي يسعي فيها الفريق المصري بتحقيق نتيجة إيجابية تعويضاً لما حدث في مباراة الذهاب والتي تعادل فيها الاهلي المصري بنتيجة هدفين لكل فريق، يحث يحتل فريق الأهلي المصري المركز الثالث في المجموعة وذلك بعد تعادل وهزيمة وفوز، بينما يحتل فريق فيتا كلوب الكونغولي المركز الثاني في المجموعة، والذي يزيد من اشتعال المنافسة الشرسة بين فرق تلك المجموعة، لذا نقدم لكم تردد قناة مكسبي الرياضية على النايل سات لمشاهدة أهم المباريات والبطولات الأفريقية.



تردد قناة مكسبي على النايل سات

يتمكن كافة المشاهدين متابعة مباريات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري على التردد الجديد لمكسبي كالآتي:

تردد القناة: 11411.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

من المقرر أن يتم إذاعة مبارة الزمالك والترجي التونسي على في تمام الساعة التاسعة مساءا، تتزايد فرص الزمالك في حالة تحقيق الفوز في تلك المبارة الصعبة، اما في حالة خسارة نادي الزمالك المبارة تنتهي فرص امل الزمالك باللحاق بالمنافسة في الصعود للدور الثاني من بطولة إفريقيا، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل فريق الترجي الرياضي التونسي رصيد 7 نقاط والمولودية 5 نقاط، لذا يترقب الكثيرون مشاهدة مبارة الزمالك والترجي التونسي على تردد قناه مكسبي.