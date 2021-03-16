فتح حساب سناب شات مقفل مؤقتا وحذف الأصدقاء وحظرهم snapchat

يبحث الكثير من مستخدمي تطبيق snapchat مؤخرًا عن كيفية وخطوات فتح حساب سناب شات مقفل مؤقتا، بالإضافة إلى الحصول على إضافات التحديثات الجديدة والمستمرة التي يتم إطلاقها من وقت لآخر، خاصةً فيما يتعلق بالخصوصية والأمان وحذف وحظر الأصدقاء واستعادتها مرة أخرى، مع العلم أننا أوضحنا في مقالات سابقة كيفية استرجاع حسابك المحذوف نهائي بدون ايميل أو رقم الجوال، مع الأخذ في عين الاعتبار أنه عند حذف صديق أو حظره، فلن يتمكن من مشاهدة قصصك الخاصة أو القلادات، إلا أنه بإمكانه في الوقت ذاته متابعة أي محتوى تنشره للعامة، كما يمكنك التحكم في مهام الدردشة واختيار المتواجدين معم أو حظر الغير، كل ذلك إضافات يمكنك الحصول عليها من الإعدادات بكل سهولة.

كيفية حذف الأصدقاء أو حظرهم snapchat

وقبل أن نوضح لكم طريقة فتح حساب سناب شات مقفل مؤقتا، نكشف لكم كيفية حظر صديق أو حذفه، حيث يبحث الكثيرين عن تفعيل تلك الخطوة، لاسيما في حالة إذا كان الصديق مقلقًا لك ويثير العديد من المشاكل، أو لا تريد رؤيته لمنشوراتك وقصصك وغير ذلك، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول للتطبيق ثم السحب لليمين عبر شاشة الدردشة، ثم الضغط على اسم الصديق الذي تود حذفه من قائمة أصدقائك، ومن المزيد اضغط على حذف الصديق، أو من خيار الملف التعريفي أعلى الشاشة، اضغط على أيقونة Snapchat ومنها على حذف صديق، مع إزالته من شاشة القصص.

أما إذا أردت حظره فقط دون حذفه، فعليك بالوصول للشاشة الرئيسية وبنفس الخطوات السابقة بالضغط على صديق يمكنك اختيار خيار حظر من أعلى الشاشة، ولـ إلغاء هذا الحظر يكون من الإعدادات والضغط على الأصدقاء المحظورين ثم حذف علامة الحظر الموجودة بجوار الصديق الذي تريد إلغاء حظره، ثم موافق.

فتح حساب سناب شات مقفل مؤقتا

أما عن كيفية فتح حساب سناب شات مقفل، فعليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني للتطبيق أو تسجيل الدخول.

الضغط على كلمة this link من الصفحات المحولة.

تسجيل الدخول باسمك والرمز السري.

اختيار انت لست rebot.

اضغط على إلغاء القفل أو unlock الموجودة أسفل الصفحة.

ستصلك على الفور رسالة ارجاع الحساب بنجاح.