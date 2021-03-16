مواصفات هاتف ريدمي نوت 10 Redmi Note 10 وسعره في مصر والدول العربية

شركة شاومي الصينية أسدلت الستار عن السلسلة الجديدة وهي هواتف ريدمي نوت 10 Redmi Note 10 وRedmi Note 10 Pro، وكعادة شاومي مدة الضمان عالشاشة 6 أشهر وتم الاعلان خلال حفل ضخم حضره ماكس الرئيس التنفيذي لشاومي في قارة أفريقيا، وماهر الشهاوي مسئول القطاع التجاري لشركة الصافي وسفير شاومي في مصر، الفنان تامر حسني وسنوضح لكم التفاصيل الخاصة بالهاتف.

مواصفات هاتف ريدمي نوت 10

ياتي الهاتف باسم Xiaomi Redmi Note 10 – شاومي ريدمي نوت 10، ياتي نظام التشغيل أندرويد 11 بواجهه MIUI 12، تم الاعلان عنه في يوم 4 مارس لعام 2021 وتوفر في الاسواق المصرية في يوم 16 مارس وياتي وزن الهاتف 178.8 جرام وياتي باللون الاسود والابيض الثلجي والاخضر المائي.

الشاشة:

الحجم 6.43بوصة.

سوبر اموليد 16 مليون لون.

الدقة 2400-1080 بكسل.

الحماية كورنينج غوريلا 3.

المواصفات الداخلية لهاتف ريدمي نوت 10:

بصمة، التسارع، البوصلة، التقارب.

المعالج كوالكوم سناب دراجون 678 بدقة تصنيع 11 نانو متر ثماني النواه.

المعالج الرسومي ادرينو 612.

الرام 4/6 دجيجا بايت.

التخزين64/128 جيجا بايت.

منفذ محدد للكارت الميموري

الكاميرا:

الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميجا بيكسل و 8 ميجا وكاميرتين 2 ميجا بيكسل.

فلاش مزدوج، بانوراما.

الكاميرا الامامية بدقة 13 ميجا بيكسل.

البطارية:

5000 امبير وغير قابلة للازالة.

تتميز بالشحن السريع.

الشحن بطاقة 33 وات فيمكنك شحن 67% في 30 دقيقة وشحن 100% في 74 دقيقة.

الاتصال:

الشبكة GSM / HSPA.

شريحتين اتصال

واي فاي

بلوتوث

خاصية nfc لا توجد

منفذ USB Type-C 2.0

لا يوجد راديو

السعر في الدول العربية وفي مصر:

السعر في مصر: سعر Xiaomi Redmi Note 10 فى مصر 2,650 جنيه مصري

سعر Xiaomi Redmi Note 10 في السعودية:سعر 630 ريال سعودي

سعر سعر Xiaomi Redmi Note 10 في الامارات: 620 درهم اماراتي

سعر هاتف سعر Xiaomi Redmi Note 10 بالدولار: 140 يورو ما يعاجل 170 دولار امريكي.