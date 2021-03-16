القنوات الناقلة مباراة الزمالك والترجي .. تردد قناة بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD 4

تردد القنوات الناقلة مباراة الزمالك والترجي ويعتبر تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 4 أهم القتوات الناقلة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دور المجموعات “المجموعة الرابعة D” من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في الجولة الرابعة، وسنتابع من خلال هذا التقرير موعد مباراة الزمالك المصري والترجي التونسي، وكذلك القنوات الناقلة للمباراة، حيث يتعاظم البحث عن القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي، أما عن موعد ماتش الزمالك والترجي، فمن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، وذلك بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المُكرمة.

تردد القنوات الناقلة مباراة الزمالك والترجي اليوم

تردد القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي من أكثر القنوات بحثا اليوم، وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب التي أُقيمت بين فريقي الزمالك والترجي كانت قد انتهت بفوز الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأتي مباراة الإياب اليوم ثأرية لفريق الزمالك، هذا ويفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه اليوم لاستقبال المباراة التي تجمع قطبي كرة القدم المصرية والتونسية.

تردد قناة بي إن سبورت الرياضية 4 الجديد beIN Sports HD 4

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 11054 أفقي 27500 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2A 11585 عمودي 27500 2/3 إرديتو 2

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي المجانية الناقلة مباراة الترجي والزمالك

التردد الأرضي .. ديجيتال

التردد : UHF 32.

يمكن الضبط عبر التردد الأرضي ..الأنالوج

التردد : UHF 9.

بطاقة مباراة الزمالك ضد الترجي موعد المباراة والقنوات الناقلة

البطولة طرفي المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة دوري أبطال أفريقيا

الزمالك ضد الترجي استاد القاهرة الدولي الثلاثاء 16 مارس

21:00 مصر

22:00 السعودية beIN Sports HD 4 تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي التونسي اليوم حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم.

محمود عبد الرحيم. خط الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدي – محمود علاء – عبد الله جمعة.

أحمد عيد، محمود حمدي – محمود علاء – عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم – أحمد سيد – أشرف بن شرقي

طارق حامد، فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم – أحمد سيد – أشرف بن شرقي خط الهجوم: أسامة فيصل. تشكيل الترجي التونسي المتوقع ضد الزمالك اليوم حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

فاروق بن مصطفى. خط الدفاع: عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي – حمدي النقاز – إلياس الشتي.

عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي – حمدي النقاز – إلياس الشتي. خط الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيت – حمدو الهوني.

فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيت – حمدو الهوني. خط الهجوم: ويليام توجي – عبد الباسط خالد. ترتيب المجموعة الرابعة قبل مباريات اليوم الترتيب الفريق لعب النقاط 1 الترجي التونسي 3 7 2 مولودية الجزائر الجزائري 3 5 3 الزمالك المصري 3 2 4 تونجيث السنغالي 3 1 المركز الأول: الترجي التونسي برصيد 7 نقاط. المركز الثاني: مولودية الجزار برصيد 5 نقاط. المركز الثالث: الزمالك المصري برصيد نقطتين المركز الرابع: تونجيث السنغالى برصيد نقطة واحدة. هذا وتُعتبر مباراة الزمالك اليوم مباراة مصرية، ولا بديل للزمالك عن الفوز، ففي حال فوز الزمالك سيرفع رصيدة من النقاط إلى 5 نقاط، ويتوقف رصيد الترجي التونسي غلى 7 نقاط، وبالتالي تضيق الفجوة في المنافسة على اعتلاء قمة المجموعة الرابعة، ويعود الزمالك للمنافسة على التأهل لدور الثمانية.