هاتف Oppo Find X3 Lite الجبار ذو المواصفات الرهيبة واسعاره في الدول العربية

هاتف Oppo Find X3 Lite هاتف مميز غير أي نوع آخر لما له من مميزات ومواصفات مذهلة تعجب كثير من مستخدمي التكنولوجيا الحديثة، وهذا الهاتف يأتي بمجموعة متنوعة من الألوان منها اللون الفضي واللون الاسود واللون الأزرق، وتحتوي شاشة هذا الهاتف على طبقة حماية من زجاج الغوريلا 5 غير أن تحتوي على 16 مليون لون وذات حجم ممتاز، مع وجود أربع كاميرات خلفية كل منها تحتوي على مواصفاتها الخاصة، وفي هذا المقال سوف نعرض على حضراتكم مشاهدينا الكرام أهم مواصفات هاتف Oppo Find X3 Lite وسعره في مختلف الدول.

مواصفات هاتف Oppo Find X3 Lite

يستمتع هاتف Oppo Find X3 Lite بمواصفات جديدة عالية وهي كما يلي:

أبعاد الهاتف 159.1 × 73.4 × 7.9 ملم (6.26 × 2.89 × 0.31 بوصة). تصنيع خامات الهاتف من واجهة زجاجية من نوع زجاج غوريلا 5، ظهر الهاتف زجاجي وهيكل من الألومنيوم. وزن الهاتف 172 جرام. من الألوان المتوفرة لهذا الهاتف اللون الأسود واللون الأزرق واللون الفضي. تأتي الشاشة من نوع AMOLED التي تعمل باللمس، وتحتوي على 16 مليون لون، وحجمها 6.43 بوصة ودقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل ، بكثافة بكسلات 409 بكسل لكل بوصة، وتحتوي على طبقة الحماية زجاج الغوريلا 5. معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 765G ثماني النواة (1×2.4 جيجا هرتز Kryo 475 Prime & 1×2.2 جيجا هرتز Kryo 475 Gold و 6×1.8 جيجا هرتز Kryo 475 Silver)، مع وجود معالج الرسوميات من نوع Adreno 620. لا يدعم تركيب كارت ميمورى. يحتوي على ذاكرة تخزين بمساحة 128 جيجابايت. يحتوي هذا النوع على كاميرا خلفية رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 64ميجابكسل (عريضة) بفتحة عدسة f/1.7، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل (عريضة جدًا) بفتحة عدسة f/2.2، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2ميجابكسل (ماكرو) بفتحة عدسة f/2.4، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجابكسل (عمق) بفتحة عدسة f/2.4. تتميز الكاميرا الأساسية بوجود فلاش LED ، بانوراما ، HDR والفيديو [email protected], [email protected]/60/120fps; gyro-EIS, HDR. يدعم كاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميجابكسل (عريضة) بفتحة عدسة f/2.4، تتميز بفيديو [email protected], gyro-EIS. تأتي البطارية بسعة 4300 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر وهي غير قابلة للإزالة، وتتميز بالشحن السريع بقوة 65 واط . يدعم الهاتف منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم. يوجد به مستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة. يتميز بوجود العديد من المميزات الأخرى مثل التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة.

مميزات الهاتف

يحتوي الهاتف على مجموعة من المميزات وهي كما يلي:

يوجد مستشعر البصمة أسفل الشاشة.

يدعم الشحن السريع بقوة 65 وات.

يحتوي على أحدث إصدار من نظام التشغيل.

يدعم الهاتف خاصية الشحن العكسي.

أسعار الهاتف في الدول المختلفة

سوف يتم عرض أسعار الهاتف في كثير من الدول وهي كما يلي:

سعر الهاتف في السعودية 2000 ريال سعودي.

سعر الهاتف في مصر 8400 جنيه مصري.

سعر الهاتف بالدولار الأمريكي 535 دولار أمريكي.

سعر الهاتف في الهند 38860 روبية هندية.

سعر الهاتف في العراق 780740 دينار عراقي.