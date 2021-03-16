نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسلحة لعبة فري فاير الأفضل والمجموعات الأقوى للفوز بالمعارك بالصور 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسلحة لعبة فري فاير الأفضل، تعتبر لعبة غارينا فري فاير واحدة من الألعاب الرائدة في مجال الألعاب القتالية، ولكي تتمكن من الفوز باللعبة يجب عليك استخدام استراتيجيتك الخاصة والحصول علي الأسلحة المتطورة لاستخدامها في غارينا فري فاير، حتي تتمكن من الفوز علي خصومك. ولكي تتمكن من وضع استراتيجية قوية يجب عليك إن تمتلك مجموعة من افضل الأسلحة حتي تزيد من قوتك علي أرض المعركة.

اسلحة لعبة فري فاير free fire 2021

تعتبر الأسلحة هي العامل الأساسي لفوزك باللعبة وكلما استخدمت الاختيارات الصحيحة والقوية لأسلحتك كلما زاد فرصك في الفوز باللعبة، ولكي نساعدك بهذا، سنقدم لك في هذه المقالة أفضل مجموعات أسلحة فري فاير Garena free fire التي يمكنك استخدامها بداخل المعركة، حيث يعتبر اختيارك لأسلحتك باللعبة خيار حاسم للفوز من عدمه، وننوه إن هذه قائمة مجموعات الأسلحة التي سنذكرها هي من رأي الكاتب، وإن اختيار الأسلحة يتأثر بشدة بتفضيلات اللاعبين.

أسلحة بندقية القنص مع UMP بلعبة فري فاير

تعتبر بنادق القنص هي الأسلحة المثالية لاستخدامها بالمشاركة في المعارك طويلة المدي، ويتوقف إختيار بندقية القنص علي مهارة اللاعب في استخدامها بالإضافة الي توفرها من عدمه، ومع ذلك استخدام سلاح AWM يعد من أكثر الأسلحة فتكاً وقوة بلعبة فري فاير حيث يمكنها القضاء علي الخصوم في نطاق واسع بسهولة.

إذا لم تجد هذا السلاح فيمكنك استبداله بأسلحة KAR98K وسلاح M82B ويعتبر الاثنان خياران جيدان جيداً.

تسليح القناص بمسدس UMP المتميز بقدرته علي اختراق الدروع وعدل إطلاق نار معقول ويمكنك من القضاء علي الأعداء في المدي المتوسط، ويمكنك أيضاً التسليح باستخدام M1887 بدلا من SMG ويعتبر كلاهما مفيد في نطاق المعارك القريبة.

مجموعة سلاح SCAR و سلاح MP40

تتمتع البنادق النارية بلعبة فري فاير بمعد إطلاق نار مرتفع مثل Famas وAUG و SCAR مقارنة بالبنادق ذات معدل إطلاق نار أقل نسبياً مثل svd وM14 ولكنها تلحق ضرراً اعلي،وتتميز بنادق Scar أو Famas بدقة معقولة والقدرة علي تحقيق ضرر بلاعبين المنافسين، كما أنها تعتبر إختيار ممتاز للاعب المبتدئ في المعارك المتوسطة وبعيدة المدي.

وعند استخدامك لتلك الأسلحة مع مسدس MP40 أو مسدس MP5 سيعطيك مرونة كافية وسهولة في إطلاق النار علي إي مدي مختلف.

SVD و سلاح M1014 بلعبة غارينا فري فاير

تشكل تلك البنادق مزيجاً قوياً مع بنادق القنص الهجومية، خاصة مع البنادق ذات المدي الواسع والبعيد والقدرة علي تحقيق أضرار كبيرة، يعتبر سلاح SVD بندقية قنص أوتوماتيكية قوية ومتوفرة للقتال في عمليات الإنزال الجوي فقط.

تتميز البندقية بقدرة كبيرة علي اختراق الدروع وإطلاق النار علي المدي البعيد بشكل واسع، مما يجعلها مناسبة تماماً للقتال في المعارك ذات المدي المتوسط والطويل، إما في معارك المدي القريب فيمكنك استخدام بندقية M1014 أو سلاح M1887 خاصة في القتال القريب.

شحن جواهر لعبة فري فاير free fire

ولكي تتمكن من زيادة فرص فوزك باللعبة والحصول علي العديد من الامتيازات مثل الأسلحة المتقدمة والبدلات المميزة والحيوانات الأليفة وغيرها من المزايا، فيمكنك استخدام الجواهر والحصول عليها بطريقة مجانية من تطبيق mGamer أو تطبيق poll pay والعديد من تطبيقات شحن جواهر فري فاير مجانا.

وفي نهاية مقالتنا نتمني إن نكون قد قدمنا لكم ما يفيدكم بخصوص أفضل اسلحة لعبة فري فاير.