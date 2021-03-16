تصميم ملصقات واتساب متحركة وعمل ستيكرات تطبيق Whatsapp بأسهل طريقة

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عمر شويل - جدة تصميم ملصقات واتساب المتحركة بأسهل طريقة وعمل ستيكرات من جوالك لاستخدامها في تطبيق Whatsapp، إذا أردت صنع ملصقات على هيئة صورة وأُخرى على هيئة فيديو كل ما عليك هو إتباع الخطوات البسيطة التي سنتناولها تفصيلاً، يُعد أكثر مُستخدمي تطبيق واتساب في الوقت الحالي من الشباب وهذا ما يدفعهم إلى إستخدام أساليب عديدة للدعابة والمقالب فيما بينهم، وتُعد أحد أساليب الدُعابة هي إستخدام المُلصقات والتي ازداد انتشارها مؤخرا على نطاق واسع، وأصبح يتساءل الكثير من مُستخدمي الواتساب عن طرق عمل مُلصقات ثابتة ومُتحركة واستخدامها كحيلة فُكاهية، وسنتناول اليوم طريقة تصميم ملصقات واتساب متحركة بطريقة سهلة وخطوات مُبسطة.

طريقة تصميم ملصقات واتساب متحركة 2021

كي تتمكن من عمل ستيكرات واتساب المتحركة أول ما عليك القيام به هو تحميل أبلكيشن GIF SHOP ثم فتح التطبيق فور تنزيله، وفي القائمة الرئيسية ستجد عدة خيارات عليك إختيار VIDEO GIF منه، ثم يتم إختيار مقطع الفيديو الذي تريد تحويله إلى مُلصق على تطبيق واتساب ثم تكبير وتصغير الفيديو كيفما تشاء، وبعد التحديد واختيار المدة يتم الضغط على السهم في أعلى يمين الشاشة ثم تنتظر حتى تُصبح 100 %، وستظهر عد خيارات أُخرى كذلك لتعديل الفيديو من تصغير وتكبير ووضع فلاتر وغيرها، وبعد الانتهاء يتم الضغط على علامة التنزيل في أعلى يمين الشاشة ثم الضغط على CONFIRM، وسيتم تحميل مُلصق واتساب على الفور لاستخدامه على تطبيق واتساب.

طريقة تحويل الملصق المتحرك لرؤيته على تطبيق واتساب

لكي تتمكن من تحويل الملصق المتحرك الذي قمت بإنشائه لرؤيته على تطبيق واتساب، يتم فتح موقع EXGIF ثم الضغط على Webp ثم يتم الضغط على إختيار ملف، وبعدها يتم الضغط على ملفاتي لكي تتمكن من إختيار ملصق الفيديو الذي قمت بصنعه، يتم الذهاب إلى الأستوديو من داخل الملفات واختيار الفيديو الذي صنعته، ثم يتم الانتظار لتحميل الفيديو داخل الموقع ثم إختيار don’t stick وسيظهر الفيديو داخل الموقع، وسيتم ظهور خانات عليك وضع الرقم 512 بداخلهم وهي خانات width وheight ،يتم الضغط على الفيديو من داخل الموقع ضغطه مطولة ثم يتم ظهور عدة خيارات عليك إختيار تنزيل الصورة من بينهم.

إستخدام الملصقات المتحركة في محادثات Whatsapp

يتم فتح ملفاتي من قائمة جوالك الرئيسية والدخول إلى وحدة التخزين واختيار التحميلات وستجد الفيديو الذي قمت بإنشائه، عليك الضغط عليه ضغطه مطولة لنسخها، ثم الرجوع إلى الخطوة السابقة في وحدة التخزين والبحث عن تطبيق واتساب ثم الضغط عليه واختيار Media، وسوف يتم ظهور عدة خيارات عليك إختيار Whatsapp Stickers ثم يتم لصق الفيديو الذي قمت بإنشائه بداخلها ويمكنك إعادة تسمية الملف، وبتلك الكيفية يمكنك إستخدام الملصقات المتحركة على تطبيق واتساب بكل سهولة.