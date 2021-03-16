نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مجانا 100% أحصل على 1600 شدة في المقال التالي
شحن شدات لعبة ببجي طرق شحن شدات لعبة ببجي تعددت ولكن هناك أشخاص تفضل الشحن من خلال الآي دي والبعض الآخر يفضل شراء الشدات من خلال رصيد الهاتف، ولذلك سنذكر لكم الآن تلك الطرق وبالتفصيل.
طريقة شحن شدات ببجي بالرصيد
- يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجي.
- عند الدخول إلى الرابط السابق فسوف تجد أمامك لعبة ببجي.
- عليكم باختيار فئة الشدات التي ترغب في شحنها، من ثم القيام بكتابة رمز الـ ID.
- وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة “حسناً”، وستجد أمامك عدة خيارات للدفع فقم بالضغط على Pay By Mobile.
- عليكم بتحديد كمية الشدات التي ترغب بها، من ثم الضغط على ادفع الآن.
- يتم إتباع كافة التعليمات الظاهرة أمامكم، لإتمام عملية الدفع.
- الذهاب إلى لعبة ببجي من أجل استلام الشدات من خلال الإيميل.
موقع شحن شدات لعبة ببجي
يمكنك عزيزي القارئ الذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات لعبة ببجي من هنا. ، وذلك من أجل أن تتمكن من الحصول على كمية شدات ببجي التي ترغب بها لشراء الكثير من الميزات والأدوات الموجودة في لعبة ببجي.
الكثير من محبي لعبة ببجي يفضلون شراء الشدات من خلال الآي دي من موقع midasbuy، حيث يقومون بالدخول إليه لشراء الشدات من خلال عدة طرق مختلفة للدفع والتي منها الدفع باستخدام رصيد الهاتف، أو الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.
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