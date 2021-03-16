نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تأمين محادثات واتساب بتفعيل إظهار تشفير الرسائل وتأكيد زر إشعارات الأمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب من اكثر التطبيقات التي نستخدمها بشكل دائم في حياتنا اليومية، وبالتالي فإننا نشارك مع الأهل والأصدقاء والأحباء الرسائل والمحادثات الشخصية والصور وغيرها، وعامل الأمان في المحادثات هو شيء مهم لنا جميعاً، وعمل واتساب على خاصية تشفير المحادثات انطلاقاً من مبدأ حماية خصوصية المستخدم، وبالتالي يمكنكم تفعيل زر إشعارات الأمان في واتساب مما يحقق لنا جميعاً خصوصية فائقة، حيث يمكنكم من خلال هذا التقرير المبسط تفعيل زر إشعارات الأمان في واتس اب والذي يمكنك من معرفة هل المحادثة بينك وبين صديقك مشفرة أم لا؟ حتى لا تتعرض للمضايقة من المتطفلين.

خاصية أمان محادثات واتساب

هى خاصة أتاحها تطبيق واتساب لكي يعلمك عن مدى أمان تلك المحادثة بينك وبين صديقك، أو الشخص الذي تقوم بتبادل الرسائل معه، وبالتالي فإنه من السهل التعرف على أمان المحادثة بعد تفعيل زر معرفة إشعار أمان محادثات واتساب والذي نستعرض طريقة تفعيل بالتفصيل عبر هذا التقرير المفصل.

تفعيل إظهار إشعارات الأمان

في البداية هناك مجموعة من الخطوات الميسرة التي تمكنك من تفعيل إظهار إشعارات الأمان في واتساب وهى كما نوضحها بالتفصيل عبر هذا التقرير.

فتح تطبيق واتساب

الدخول على علامة (3 نقاط) بأعلى واجهة التطبيق.

الدخول على الإعدادات.

ثم الحساب.

ثم اختيار الأمان.

ثم تفعيل إشعارات الأمان.

وسوف تظهر رسالة في واجهة التطبيق توضح بالتفصيل أهمية تفعيل خاصية إظهار إشعار الأمان في واتساب حيث يعمل تطبيق واتساب على حماية محادثات والصور والملفات التي تشاركها مع الآخرين، عن طريق خاصية التشفير الذاتي للمحادثات، وأنه لا احد يستطيع أن يتعرف على رسائلك إلا من تسمح له من جهات اتصالك، حتى أن شركة واتساب نفسها لا تستطيع التعرف على محادثاتك ورسائلك.

كيف تعرف محادثات واتساب للطرف الآخر آمنة ومشفرة

لكي تطمئن على محادثاتك في واتساب فإنه يمكنك التأكد من تشفير وأمان محادثة الطرف الآخر من جهات اتصالك وذلك بسهولة، فبعد أن تقوم بتفعيل زر إشعارات الأمان تستطيع أن تتأكد من ذلك بكل سهولة، وذلك كما هو موضح.