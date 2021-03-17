طريقة شحن شدات ببجي مجاناً أحصل علي 1500 شدة

طريقة شحن شدات ببجي مجاناً يمكنك استخدام مفتاح ربط Pubg الذي تم شراؤه حديثًا للحصول على عناصر داخل اللعبة وعناصر أخرى لتخصيص شخصيتك، على الرغم من أن مستحضرات التجميل في اللعبة لا تفعل الكثير بخلاف المظهر الرائع ورفع مهاراتك إلى مستوى فوق البشر إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة ومكلفة للغاية، عادةً ما تكلف PUBG mod أموالًا حقيقية، ولكن اليوم يمكنك الحصول على وحدة pubg مجانًا دون دفع أي رسوم.

طريقة شحن شدات ببجي مجاناً

كيفية الحصول على شدات ببجي مجاناً لماذا المخاطرة بحساب اختراق شرائح PUBG مجاني لأنه في لعبة PUBG هناك العديد من الطرق لتحصيل رسوم على شارة PUBG، لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة قانونية للحصول على وحدة PUBG مجانية فأنت محظوظ لأننا هنا أوضحنا كل طريقة قانونية للحصول على وحدة PUBG مجانًا فقط عليك متابعة القراءة.

بطاقة المرور الملكية

لن تكافئ PUBG MOBILE اللاعبين بمستويات مجانية حتى لو فزت في كل معركة، ومع ذلك إذا قمت بشراء Royal Pass فستمنحك PUBG بعض المكافآت والمكافآت المختلفة في كل مرة تكمل فيها مهمة موسمية (فقط بضع تمريرات بسيطة لإكمالها)، إحدى هذه المكافآت هي ظل PUBG.

هذه هي أفضل طريقة للحصول على مكافآت مجانية في PUBG MOBILE، يحتاج اللاعبون فقط إلى شراء Royal Pass مرة واحدة لإكمال مهمة RP، سعر Royal Pass هو 600 UC ويمكن للاعبين بسهولة الحصول على المبلغ الكامل المدفوع لإعادة شرائه.