نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل برامج تحميل فيديو من اليوتيوب اونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث مستخدمي الإنترنت دائمًا عن أفضل طرق تحميل فيديو من اليوتيوب اونلاين التي تمكنهم من مشاهدة وتحميل مقاطع الفيديو بسهولة من خلال إجراء بعض الخطوات البسيطة، فقد أتاحت مواقع التحميل المباشر وتطبيقات وبرامج التحميل الفرصة للجميع لمشاهدة أجمل مقاطع الفيديو في أي وقت، ضغطة واحدة فقط على زر التحميل ستمنحك رفاهية المشاهدة الممتعة لأجمل مقاطع الفيديو على اليوتيوب مجانًا.

تحميل فيديو من اليوتيوب اونلاين

توجد الكثير من المواقع الإلكترونية التي يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو من اليوتيوب، مثل:

موقع Savethevideo

يعد هذا الموقع من أفضل مواقع تحميل الفيديوهات من اليوتيوب وفيس بوك وإنستجرام وديلي موشن بصيغ مختلفة، لتحميل الفيديو من اليوتيوب اتبع الخطوات التالية:

انسخ رابط الفيديو من يوتيوب.

اضغط على Save the video

اختر صيغة الفيديو المناسبة.

اضغط على Download.

صيغ الفيديوهات المتوفرة على موقع Save the video:

WEBM بجودة 144، 240، 360، 480، 720، 1080.

MP4 بجودة 144، 240، 360، 480، 720، 1080.

WEBM “مقاطع صوتية فقط” بجودة 48، 64، 128، 160.

تحميل من اليوتيوب بصيغة mp3 بجودة 128K

موقع Keepvid

يوفر الموقع العديد من المميزات التي يبحث عنها الكثير من محبي تحميل مقاطع اليوتيوب أونلاين مثل: تحويل الفيديو إلى صيغ Mp3 وMP4، تحرير الفيديو، ضغط الفيديو، تحويل المقاطع الصوتية إلى صيغ مختلفة، لتحميل فيديو من خلال موقع Keepvid اتبع الخطوات التالية:

انسخ رابط الفيديو من موقع يوتيوب.

اضغط على Keep VID

اضغط على Download.

اختر صيغة الفيديو المناسبة.

مميزات موقع Keep VID:

سهولة تحميل الفيديوهات والمقاطع الصوتية منYouTube، Facebook، Instagram، Vimeo، Daily Motion، National Geographic، Sound Cloud

الموقع يدعم صيغ Mp3 وMp4 بجودة ممتازة بالإضافة إلى إمكانية تحميل الفيديوهات Full HD.

موقع Viyoutube

يعتبر VI YouTube من أسهل المواقع الإلكترونية التي يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو مباشرة وذلك من خلال:

نسخ رابط فيديو اليوتيوب.

الضغط على الرابط التالي Viyoutube

نسخ رابط الفيديو ووضع حرفي VI قبل كلمة YouTube الموجودة في الرابط والضغط Download.

موقع y2mate

يستطيع المستخدمين تحميل مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية من اليوتيوب، فيس بوك، دايلي موشن بصيغة Mp3 ، Mp4، HD quality عند طريق اتباع الخطوات التالية:

انسخ رابط الفيديو من اليوتيوب.

الانتقال إلى موقع Y2mate.

انسخ رابط التحميل وقم بإضافة حرفي pp في الرابط، على سبيل المثال: WWW.YoutubePP.com

اضغط على Start ثم اختر الصيغة الملائمة للفيديو الذي ترغب في تحميله، واضغط Download.

برنامج تحميل فيديو من اليوتيوب

توجد طرق عديدة من أجل تحميل فيديو من اليوتيوب اونلاين بسهولة، وتعتبر برامج تحميل الفيديوهات إحدى أسهل هذه الطرق، فيما يلي البرامج الأكثر تحميلًا من قبل مستخدمي الكمبيوتر بنظامي تشغيل Windows وMac:

برنامج VDownloader

يتميز هذا البرنامج الرائع بإتاحة فرصة تحميل فيديوهات من Facebook، Vimeo، YouTube بالإضافة إلى الكثير من المميزات الأخرى مثل:

برنامج سهل الاستخدام.

سهولة تحويل مقاطع الفيديو إلى صيغة Mp3.

حرية اختيار جودة الفيديو سواء كانت منخفضة أو عالية الدقة.

برنامج Internet Download Manager

يعتبر هذا البرنامج المدهش من أكثر برامج تحميل الفيديوهات من الإنترنت شهرة، فهو سهل الاستخدام ويقدم الكثير من المميزات، مثل:

إمكانية تحميل الفيديوهات من اليوتيوب والكثير من المواقع الإلكترونية الأخرى.

يمكن تحميل الملفات والوثائق المضغوطة خلال بضعة ثوان فقط.

سهولة تحميل من اليوتيوب بصيغة mp3

يتيح للمستخدم حرية اختيار صيغة تحميل الفيديوهات.

إمكانية التحكم في سرعة تحميل الوسائط ووقت تحميلها، بالإضافة إلى إمكانية توقيف التحميل وإعادة استكماله في وقت لاحق.

يدعم الكثير من متصفحات الويب.

تحميل برنامج Internet Download Manager

برنامج All Video Downloader

يعد استخدام مواقع التحميل المباشر من أجل تحميل فيديو من اليوتيوب اونلاين طريقة مثالية يلجأ إليها الكثيرون لتحميل الفيديوهات، ولكن يفضل بعض المستخدمين استخدام برامج تحميل الفيديوهات لسهولة استخدامها والتحميل من خلالها في أي وقت.

ويعتبر برنامج All Video Downloader من البرامج الأكثر تحميلًا من قبل مستخدمي الإنترنت، فهو يسمح بتحميل فيديوهات اليوتيوب وغيره من المواقع الأخرى بصيغ مختلفة مثل Mp3 وMp4، كما أنه يمكن تحميله لإصدارات ويندوز المختلفة

أفضل 4 تطبيقات لتحميل مقاطع الفيديو

يبحث الكثيرون من مستخدمي الهواتف الأندرويد والأيفون عند أفضل برامج تحميل مقاطع الفيديو من اليوتيوب وغيره من المواقع الأخرى كالفيس بوك وإنستجرام، فيما يلي قائمة بأسماء أفضل 4 تطبيقات للأندرويد:

تطبيق HD Video Downloader

يسمح HD Video Downloader بتنزيل ملفات الفيديو والموسيقى من عدة مواقع بجودة عالية، فيما يلي أبرز مميزاته:

تطبيق سهل الاستخدام ويسهل تحميل الفيديوهات من خلاله بصيغ مختلفة.

مجاني 100%.

يدعم صيغة MP3، Mp4،M4A، Mov، AVI، Doc، PDF، TXT.

إمكانية التحكم في إيقاف أو تشغيل أو مسح الفيديو من الواجهة الرئيسية للهاتف.

تحميل تطبيق HD Video Downloader

طريقة تحميل الفيديوهات من خلال HD Video Downloader:

اختر الفيديو الذي ترغب في تحميله.

اضغط على “تحميل”.

تطبيق Tube Video Downloader – HD Videos Download Pro

يعد هذا التطبيق تطبيقًا مثاليًا لدى مستخدمي الأندرويد، فهو يتيح فرصة مشاهدة الفيديوهات أونلاين وتحميلها بسهولة، وهذه أبرز مميزاته:

إمكانية تحميل الفيديوهات من يوتيوب، فيس بوك، إنستجرام، تويتر.

توجد اختيارات متعددة للصيغ التي يمكن من خلالها تحميل الفيديو مثل Mp3، Mp4.

يدعم تقنية مشاهدة وتحميل الفيديوهات عالية التقنية.

طريقة تحميل الفيديوهات من تطبيق Tube Video Downloader

افتح التطبيق واختر الفيديو الذي ترغب في تحميله. اختر صيغة الفيديو. اضغط على زر Download. تحميل تطبيق Tube Video Downloader

تطبيق BOX Video Downloader

يعد هذا التطبيق من التطبيقات الأكثر إستخدامًا لتحميل الفيديوهات من قبل مستخدمي هواتف الأندرويد، ومن أبرز مميزاته:

سهولة تصفح واختيار الفيديوهات التي ترغب في مشاهدتها من خلال التطبيق بحرية، فقط اختر الفيديو واضغط “تحميل” وسيقوم التطبيق بتحميل المقطع خلال ثواني فقط.

لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لتحميل الفيديوهات.

إمكانية تحميل فيديوهات عالية الدقة من تطبيقات فيس بوك، يوتيوب، إنستجرام، دايلي موشن، تويتر.

يمكن تحميل أكثر من فيديو في آن واحد، كما يمكن توقيف تحميل الفيديو واستئناف التحميل في وقت لاحق بسهولة كبيرة.

يدعم الكثير من الصيغ المختلفة أبرزها Mp3، وMp4.

يمكن تحميل الصور ومقاطع الموسيقى.

تحميل تطبيق All downloader 2019

تطبيق Tube Player

يتمتع تطبيق Tube Player بمميزات خاصة تسهل للكثيرين فرصة تشغيل وتحميل مئات مقاطع الفيديو بسهولة كبيرة، ومن أبرز مميزاته:

تطبيق مجاني.

سهولة استخدام التطبيق والبحث عن الفيديو وتحميله.

يمكن إنشاء قائمة مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة.

إمكانية تشغيل الفيديو في خلفية الشاشة الرئيسية للهاتف.

حمل تطبيق Tube Player

الخاتمة

أصبحت مشاهدة مقاطع الفيديو وتحميلها في ثواني معدودة من خلال تطبيقات الموبايل أو برامج الكمبيوتر من الأمور اليسيرة، فقد أصبحت رفاهية المشاهدة بجودة فائقة من مميزات هذه البرامج .