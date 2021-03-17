طريقة تحميل لعبة فورت نايت في 3 دقائق بدون أي رسوم

طريقة تحميل لعبة فورت نايت بأحدث إصدار سوف نقدم لكم أعزائي القراء في هذه المقالة طريقة لتحميل لعبة Fortnite بالشكل المجاني وكيفية تثبيتها على جميع أجهزة الأندرويد وأيفون ، فقط تابعونا للتعرف على أسهل طرق للتحميل والتثبيت بكل يسر وسهولة، حيث تعد Fortnite واحدة من أكثر ألعاب “Battle Ground” تنافسية، ويمكنك تنزيلها بالكامل مجانًا على جميع الأجهزة.

طريقة تحميل فورت نايت على أجهزة الأندرويد

يمكنك تنزيل لعبة Fortnite على Android، يتم ذلك من خلال متجر Google Play، يمكنك البحث عن اللعبة في متجر Google Play وكتابة Fortnite على محرك البحث، إذا ظهرت قم بتنزيلها وتثبيتها، إذا كان بإمكانك ” عند العثور عليه لا يدعمه جهازك عادةً أو يكون جهازك محظورًا من قبل بلدك/ منطقتك، وقتها سوف يكون لديك وظيفة التنزيل من مصادر خارجية (مثل Aptoide).

بعد التنزيل يمكنك ممارسة الألعاب كضيف دون إنشاء حساب خاص بك أو يمكنك التسجيل للحصول على حساب Epic Games والاستمتاع باستخدامه واللعب من خلاله.

طريقة تحميل فورت نايت على أجهزة أيفون أو الأيباد

كان بإمكانك تنزيل لعبة Fortnite لجهاز iPhone من خلال App Store، ولكن نظرًا لوجود مشكلة بين Apple و Epic Games، تم حظر التطبيق بواسطة App Store لذلك ستقوم بتنزيل اللعبة من مصدر خارجي، يرجى الدخول على الفيديو أدناه لفهم كيفية تنزيل Fortnite وتثبيته على iPhone و iPad، واستمتع بعدها بأقوى ألعاب الفيديو، ألعاب المغامرة والإثارة، لعبة البقاء فورت نايت.