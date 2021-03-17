نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير مجانا free fire لعام 2021 كيفية الحصول عليها في المقال التالي
شحن جواهر فري فاير تعتمد لعبة جواهر فري على تعبئة الجواهر الخاصة باللعبة من خلال دفع مقابل لها، فهي من الألعاب التي تتمتع بصيت عالي بين مجموعات الألعاب المختلفة، لذلك يبحث اللاعبين عن طريقة تمكنهم من الاستمتاع باللعبة وشحن الجواهر دون الحاجة إلي دفع مقابل بل تمنح الجواهر مجاناً.
شحن جواهر فري فاير
هي قتالية يمكن من خلالها الحصول على عدد من الجواهر التي بواسطتها يتمكن من استكمال اللعبة فهي تتشابه إلي حد ما مع بابجي التي يعشقها الكثير، ولكنها تختلف في تنقل اللاعبين عبر العديد من الجزر، فكل بضع دقائق ينتقل اللاعب من جزيرة لأخرى حتى ينتهي اللاعب من القتال حيث يلعب بها حوالي ٤٩ لاعب لذلك يجب التأكد من الحصول على الجواهر بصورة مجانية حتى يتمكن من قتل جميع اللاعبين من حوله والنجاة بصورة نهائية والفوز في الأخير.
خطوات شحن جواهر فري فاير مجاناً
هناك بعض الخطوات التي يمكن من خلالها الحصول على عملية شحن جواهر اللعبة بصورة مجانية، وقد جاء على المنوال التالي:-
- فتح متجر جوجل بلاي عبر الهاتف المحمول للأعب.
- يتم عمل إعداد التحويل على النظام الأمريكي حتي يتمكن اللاعب من الحصول على جواهر مجانية.
- البدأ بعد جميع النقط التي يمكن من خلالها الحصول على جواهر عبر التطبيقات التي تم تحميلها في وقت سابق.
- بعد تحويل كافة النقط من المتجر عبر استخدام خاصية الرصيد يتم فتح العروض المرتبطة بالجواهر.
- سوف يتحول الرصيد بشكل تلقائي إلي جواهر من خلال التطبيق جوجل بلاي.
خطوات تحويل جوجل بلاي إلي متجر أمريكي
يجب ألتزام اللاعب بعدد من الخطوات لكي يتمكن من تحويل التطبيق إلي أمريكي وتلك الخطوات هي:-
النقر على النقاط الموجودة في جوجل بلاي
اختيار إعدادات الدفع المناسبة.
النقر على كلمة جوجل كروم أو العلامة.
تعديل البلد من الأعلى.
قم بحفظ كافة البيانات التي أضيفت سابقًا.
سيتم تحويل الحساب تلقائياً.
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