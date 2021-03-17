نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضبط تردد قناة تونس الرياضية الجديد 2021 نايل سات عرب سات HD الناقلة مباريات الدوري التونسي اليوم في المقال التالي
تردد قناة تونس الرياضية الأرضية والفضائية من أهم الترددات التي يهتم باستقطابها المواطن التونسي، فهي القناة الناقلة مباريات الدوري التونسي الذي يعد من أقوى الدوريات العربية في المنطقة ويضم العديد من الفرق ذات السمعة الكبيرة في القارة الأفريقية والعالم العربي، مثل النادي الأفريقي و انجم الرياضي التونسي والنادي الأفريقي والعديد من الفرق، وتعد القناة من أفضل القنوات الرياضية العربية ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، كي يستمتع الجمهور العربي بمتابعة برامجها المتنوعة بالمجان.
مباريات اليوم على قناة تونس الرياضية
- النجم الرياضي بالمتلوي & الأفريقي التونسي التوقيت الساعة 15.00 بتوقيت تونس، 14.00 بتوقيت القاهرة.
- سليمان الرياضي & الأوليمبي الباجي التوقيت الساعة 15.00 بتوقيت تونس، 14.00 بتوقيت القاهرة.
- الاتحاد المنستيري & الملعب الرياضي التونسي الساعة 15.00 بتوقيت تونس، 14.00 بتوقيت القاهرة.
- اتحاد بن قردان & مستقبل الرجيش التوقيت الساعة 15.00 بتوقيت تونس العاصمة، 14.00 بتوقيت القاهرة.
- البنزرتي & اتحاد تطاوين التوقيت الساعة 15.00 بتوقيت تونس، 14.00 بتوقيت القاهرة.
تردد قناة تونس الرياضية الجديد 2021
قناة تونس الرياضية هي قناة مجانية تبث برامجها على مدار 24 ساعة في اليوم، على أكثر من قمر صناعي وهي قناة رسمية حكومية تابعة للدولة التونسية، تبث العديد من البرامج الحوارية المختلفة فهي تقدم الفقرات الرياضية والسياسية والفنية والثقافية، انطلق بث القناة عام 1966 ميلادي وهي تقدم برامجها على مدار اليوم حتى الآن.
تردد قناة تونس الرياضية على نايل سات
|التردد
|11727
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد الوطنية التونسية على القمر عرب سات
|التردد
|12073
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
الدوري التونسي للمحترفين لوحة الشرف للفرق الحاصلة على اللقب
- النادي الترجي الرياضي التونسي حصل على اللقب 30 مرة.
- النادي الأفريقي التونسي حصل على اللقب 13 مرة.
- النادي النجم الرياضي التونسي حصل على اللقب 10 مرات.
- النادي الصفاقسي التونسي حصل على اللقب 8 مرات.
- نادي راسنج كلوب حصل على اللقب 7 مرات.
- النادي الرياضي لحمام الأنف حصل على اللقب 4 مرات.
- نادي الملعب التونسي حصل على اللقب 4 مرات.
- النادي الرياضي البنزرتي حصل على اللقب 4 مرات.
تردد قناة الوطنية التونسية الأولى على نايل سات
|التردد
|10779
|معامل الاستقطاب
|أفق H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
أهم الحقوق الحصرية التي تنقلها القناة التونسية الرياضية
- مباريات الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم.
- مباريات كأس تونس في كرة القدم.
- مباريات الفرق التونسية في البطولات الأفريقية التي تلعب في تونس عبر ترددها الأرضي.
- جميع مباريات المنتخبات التونسية في مختلف الألعاب التي تقام على الأراضي التونسية.
- نقل جميع الألعاب الفردية والجماعية التي تقام داخل تونس” كرة يد، كرة سلة، كرة طائرة، كرة تنس طاولة”
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