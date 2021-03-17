سامسونج تعلن تخطي Note 21 هذا العام مع عودة بإصدار Note 22

كشف الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج دونغ جين كوفي أن الشركة لن تطلق جهازا جديدا من سلسلة Galaxy Note في النصف الثاني من العام، كما أكد أن الشركة لم توقف خط Galaxy Note.

وأضاف خلال اجتماع المساهمين السنوي في سيول، أن الشركة ستتخطى Note 21 هذا العام، ومع ذلك، أكد أن الشركة ستعود مع Note 22 العام المقبل.

وكانت سامسونغ قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير عن سلسلة هواتف Galaxy S21. وأصبح هاتف S21 Ultra أول هاتف من السلسلة يصل مدعوماً بقلم S Pen.

ويعزى عدم طرح هاتف جديد من سلسلة Galaxy Note هذا العام، إلى أن العملاق الكوري أطلق بالفعل هاتفا مزودا بقلم إلكتروني، فسيكون من الصعب على العلامة التجارية إصدار هاتف من سلسلة Note هذا العام.

يذكر أنه قبل إطلاق رائد سامسونغ S21 Ultra ، ظل قلم S Pen حكراً لسلسلة Note، كما كشفت تقارير سابقة أن هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي سيأتي مدعوماً أيضاً بقلم S Pen.

كما أثيرت بعض الشائعات بأن هواتف سامسونغ المتوسطة المدى قد تصل أيضاً مع القلم. ومن ثم، زعمت عدة تقارير أن الشركة قد توقف خط Galaxy Note تماماً.

إلا أن الرئيس التنفيذى للشركة عاد من جديد، لينفي وقف خط Galaxy Note، قائلاً: ”لا يعني القرار الجديد أن سامسونغ قامت بوقف خط Galaxy Note، فالأمر ليس كذلك، فلن نصدر منتجات جديدة هذا العام، لكن الشركة ستعود لإطلاق طرازات سلسلة Galaxy Note في عام 2022“.

كما كشفت أحدث التقارير أن عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية يستعد لإطلاق الهاتف الذكي القابل للطي Galaxy Z Fol3 وهاتف Galaxy Z Flip2 الصدفي في يوليو القادم، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة لديها خطط لإطلاق أي هاتف رئيسي آخر في وقت لاحق من هذا العام.