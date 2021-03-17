نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تطبيق شحن” 320 من جواهر فري فاير مجانا 2021 عن طريق الID لا تفوت فرصتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرصتك هنا لشحن جواهر فري فاير مجانا 2021 وربح آلاف الجواهر المجانية، فإذا كنت واحد من محبي لعبة فري فاير وتبحث عن وسلية مجانية تمكنك من الحصول على الجواهر مجانا فأنت بالتأكيد في المكان الصحيح فلا تفوت الفرصة حيث يمكنك أيضا شحن العديد من الألعاب المشهورة عبر الإنترنت مثل لعبة PUBG Mobile بنفس الطريقة المجانية ودون أنفاق نقودك بعد الآن، وبما أن جواهر فري فاير هي العملة الأساسية داخل اللعبة التي تمكنك من التميز والحصول على كل ما تريده من أسلحة وملابس ورقصات نادرة ومدفوعة وجميع الأدوات الأخرى المدفوعة كما يمكنك شراء بطاقات Elite Pass المميزة من خلال جواهر فري فاير، لذلك سوف نشرح لك عزيزي القارئ أفضل تطبيق لشحن جواهر فري فاير مجانا 2021 عن طريق ال ID بكل سهولة Free Fire Diamonds free 2021.

ما هي لعبة فري فاير 2021 – Free Fire

هي لعبة مجانية ممتعة انتشرت في جميع دول العالم بسرعة كبيرة ولها ملايين المتابعين والعشاق اللاعبين، حيث تبدأ لعبة فري فاير بجمع 50 مع بعضهم في طائرة لاعب بدون سلاح ليتم وضعهم في جزيرة واحدة، وكل لاعب يقفز في المكان المفضل إليه ويتم الهبوط بواسطة مظلة، وعند الهبوط يجب على كل لاعب البحث عن أسلحة وملابس داخل المنازل المهجورة ويوجد أيضا سيارات ودراجات نارية للتنقل بسهولة أو قتل وتخسر لاعبين آخرين ومن هنا تبدأ معركة القنص بين اللاعبين والمنافسة على البقاء،

شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 عن طريق ال ID من خلال تطبيق Gift Play

يعتبر هذا التطبيق مميز جدا حيث تقوم بتحميلة بسهولة وجمع العملات من خلال إتمام المهام المطلوبة وهي بسيطة للغاية ثم يتم تحويل تلك العملات إلى جواهر فري فاير مجانا، ويمكن ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على جوجل بلاي من الجوال. أضغط على أيقونة البحث وأكتب اسم التطبيق وهو Gift Play. بعد فتح البرنامج سوف تحصل على 500 عملة مجانا وكذلك 10 عجلات حظ يمكنك استخدامها للحصول على العملات أيضا كما بالشكل التالي. يمكن الحصول على عملات من خلال إنجاز المهام من أيقونة Earn Golds. لتحويل العملات التي تم جمعها يتم الدخول على أيقونة Store. يتم الدخول على أيقونة Game Codes. أخيرا يتم اختيار لعبة فري فاير وكتابة رقم ال ID الخاص بك لشحن جواهر فري فاير مجانا.

إليكم فيديو شرح الحصول على جواهر Free Fire مجانا من خلال تطبيق Gift Play