نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات يبحث عنه الكثير من محبي كرة القدم السعودية بشكل خاص، حيث أن القناة تمتلك حقوق بس كافة المباريات المحلية، كما أن القناة قامت بتغيير ترددها إلى التردد الجديد الذي يمكن تنزيلها بسهولة من خلال متابعة المقال معنا.

قناة السعودية الرياضية

قناة السعودية الرياضية تعرف بأنها من القنوات العريقة الرياضية في العالم العربي.

والتي بدأت بثها عام 2002 وفى عام 2019 تم إضافة 4 قنوات أخرى تتبعها، وذلك من أجل عرض عدد كبير من المباريات وبشكل خاص المباريات التي تبدأ في توقيت واحد.

والقناة تابعة لوزارة الإعلام السعودي ولها شعبية عريضة بالعالم العربي بعد أن قامت بنقل مباراة السوبر الإسباني منذ 4 سنوات.

كما أنها حصلت على حقوق بث السوبر الألماني لثلاث دورات متتالية وكذلك الألماني والإيطالي.

حيث أنها أفضل القنوات الرياضية، وبشكل خاص لأنها تقوم بعض تلك المباريات مجانًا، وسوف تحصل في المستقبل على حقوق بث المباريات الدوريات العالمية والأوروبية.

تردد قناة السعودية الرياضية 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات

هناك الكثير عديد من الترددات التي يمكن من خلالها متابعة قناة السعودية الرياضية ذلك من خلال المعلومات التالية:

اسم القمر: نايل سات.

التردد 12284.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: ¾.

تردد القناة على عرب سات

اسم القمر: عرب سات.

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح ¾.

تردد قنوات السعودية الرياضية 1 و2 و3 و4 على الأقمار الصناعية المختلفة

يمكن متابعة قناة السعودية الرياضية على الاقمار المختلفة، وكذلك القنوات 1 و2 و3 و4 وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

التردد الثاني:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

القمر الصناعي عرب سات

تردد 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الرمز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على القمر ياه سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد الثاني:

التردد: 11746.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقال تردد قناة السعودية الرياضية على النايل سات والعرب سات 2021 ونرجو أن يكون نال إعجابكم.