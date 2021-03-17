أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 17/3/2021 أسعار الذهب في مصر اليوم يعتبر الذهب من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من الأشخاص لأن الذهب بدأ يتراجع في الفترة الأخيرة بشكل كبير للغاية وخاصة بعد بداية هذا العام الجديد، حيث تسجلها سعر الجنيه الذهب 6584 جنيه، وبالتالي بعد تراجع سعر الذهب فى محالّ الصاغة والتعاملات اليومية سجلها 6112 جنيه وذلك بعد حدوث انخفاض في أونصة الذهب العالمية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال القادمة أسعار الذهب في مصر اليوم من خلال التعاملات في الأسواق ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

بعد انخفاض سعره الذهب عالمياً حيث سجل أونصه الذهب حواليها 1880 دولار وبالتالي بداية هذا العام الجديد أسعار الذهب سجلها 1730 وبالتالي حدث تراجع بشكل كبير إلى أكثر من 150 دولار، وذلك على المستوى العالمي وحدث هذا الأمر بسبب انتشار هذا الوباء، والذي استغرق بشكل كبير على حركة الطيران والسياحة حول العالم كله، لهذا يهتم الجميع بمتابعة أسعار الذهب من خلال تعاملات اليومية خاصة المستثمرين الذين يريدون استثمار أموالهم في الذهب بدلاً من الدولار الذي قد تسبب لهم في حدوث الكثير من الخسائر المالية.

سعر الذهب اليوم

يمكنكم من خلال السطور القادمة الاطلاع على أسعار الذهب في من خلال التعاملات التي تمت في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة بعد انخفاض سعر الذهب بشكل كبير للغاية حيث سجلها ساعة عيار 18 655 أما عيار 21 سجلها 763 جنيه، من خلال التعاملات التي تمت في محالّ الصاغة ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتراجع سعر الذهب بشكل كبير من خلال التعاملات اليومية، لهذا سوف لكم سوف القادمة أسعار الذهب سعر البيع وسعر الشراء، كما يمكنكم معرفة سعر الجنيه الذهب سعر البيع وسعر الشراء من خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في مصر