برنامج شراء شدات ببجي والحصول على ملايين من الشدات مجانية خلال ثواني

برنامج شراء شدات ببجي وبطريقة سهلة وبسيطة من خلال موقع midasbuy من أشهر البرامج لشحن شدات ببجي، فبعض لاعبين يلجؤون لشحن شدات ببجي بالفيزا أو الأخر يبحث عن طريقة لشحن شدات ببجي مجانا من خلال مواقع وتطبيقات لشحن شدات بالمجان فأليكم أحدى المواقع وأحسنهم برنامج midasbuy لشحن شدات ببجي بالفيزا والآي دي .



برنامج شراء شدات ببجي midasbuy

أولاً أكتب كلمة midasbuy في محرك البحث وادخل على الموقع الرسمي له. يوجد فوق أعلى يمين الشاشة خريطة صغيرة اضغط عليها وقوم باختيار بلدك. عند أختيارك سوف يتحول لغة الموقع للغة البلد الرسمية تلقائياً . يوجد أختيارين (pubg mobile – pubg lite) اختر أي نوع تستخدم. عند الضغط يظهر أليك الشراء أو رويال باس موسم ال18 . يرجي إدخال الآي دي للاعب للتأكد من صحته . اختر طريقة الدفع (card – mobile – one card) . أختر الكمية المراد شرائها.

أسعار شدات ببجي midasbuy

يتميزبأنه مضمون تماما وأنه موقع موثوق فيه عكس المواقع المزيفة التي تأخذ بياناتك ولا تعطيك شدات فأليك أبالخطوات :

إليك الكثير من العروض التي يمكنك شرائها :

60 شدة ب3.7 ريال سعودي و6 شدات مجانية.

300 شدة ب17.99 ريال سعودي و40 شدات مجانية.

600 شدة ب36.99 ريال سعودي و90 شدات مجانية.

1500 شدة ب89.99 ريال سعودي و375 شدات مجانية.

3000 شدة ب184.99 ريال سعودي و1000 شدات مجانية.

6000 شدة ب369.99 ريال سعودي و2400 شدات مجانية.

شحن شدات ببجي مجانا

إليكم الطريقة الأمثل لشحن شدات ببجي وهي تحميل بعض من التطبيقات التي تمنحك رصيد مجاني من بعض المهام البسيطة والسهلة أو من دعوة صديق أو من مشاهدة الإعلانات بداخل التطبيق ثم تقوم بتحويله إلى شدات ببجي مجاناً أو جواهر فري فاير ومن هذة التطبيقات :

تطبيق oonoo لشحن شدات ببجي وهو أسهل تطبيق لشحن شدات ببجي مجانا من خلال مهمات بسيطة وسهلة جداً. تطبيق knlfe dash لشحن شدات مجانية من خلال مشاهدة الإعلانات ودعوة أصدقائك. تطبيق mGamer من أشهر التطبيقات التي تعطيك رصيد لتحوله لشدات ببجي مجاناً. تطبيق Glitch Prize لشحن شدات مجاناً هو عبارة عن مهمات للحصول على شدات تصل الى 700 شدة في المرة .

نحن الان جاهزون للرد على جميع تعلقاتكم وأسألتكم وقد انتهينا وقدمنا اليكم برنامج شراء شدات ببجي midasbuy .