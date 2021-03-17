نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق لشحن شدات ببجي مجانا وربح شدات لا نهائية تطبيق sGamer المشهور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق لشحن شدات ببجي ، سيساعدك هذا التطبيق لربح الجواهر التي يمكنك تحويلها إلي شدات في لعبة ببجي موبايل، لكن أولاً عليك القيام ببعض المهام الموجودة داخل التطبيق ومع تأدية كل مهمة ستقوم بجمع النقاط والجواهر كمكافئة، لكي تقوم بكل ذلك عليك اتباع الطريقة بالخطوات من أجل الحصول على شدات ببجي مجاناً.

تطبيق لشحن شدات ببجي

قم بتحميل تطبيق sGamer من المتجر المتاح علي جوالك، ثم ثبته وافتحه.

سيظهر لك العديد من الطرق لتجميع النقاط :

هذا التطبيق معروف بمصداقيته بما يقدمه من نقاط وخدمات عديدة، ويشبه بشكل كبير، وذلك عند قيامك بما هو مطلوب داخل التطبيق، وبعد تجميع النقاط يمكنك تحويلها إلي شدات في لعبة ببجي موبايل أو شحن جواهر فري فاير أو لشحن رصيدك أو موبايل ليجنز وكثير من الألعاب الأخري، لتحصل علي النقاطكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الطريقة الأولي: عند كل تسجيل يومي لك علي التطبيق ستحصل علي نقاط، وذلك عن طريق الضغط علي بونس يومي لتثبت دخولك.

الطريقة الثانية:عند مشاهدتك بعض الفيديوهات والإعلانات الموجودة بالتطبيق ومدتها تتراوح بين 10-15 ثانية لتحصل علي جواهر بعد مشاهدتك فوراً.

الطريقة الثالثة: القيام ببعض المهام المطلوبة منك لتجميع نقاط علي كل مهمة تنفذ، ومنها تحميل تطبيقات أو من خلال الإجابة علي بعض الأسئلة المعروضة أو الدخول إلي بعض المواقع المطروحة أمامك.

الطريقة الرابعة: الإجابة علي أسئلة الاستبيان الذي سيطرح عليك، قم بالدخول علي خانة طلب الاستبيان وقم بالإجابة علي الأسئلة، بعدها ستلاحظ زيادة في عدد نقاطك.

الطريقة الخامسة: قم بإدخال كود المكافئة حتي تحصل علي 50 عملة ذهبية، وذلك عند تجميعك 250 نقطة ستحصل علي كود المكافئة، وهذا الكود سنتركه لك حتي تحصل علي 500 عملة هدية “GIUV72” نتمنى لك الاستمتاع بالشدات بكل سهولة.

طريقة تحويل النقاط إلي شدات لحسابك في لعبة ببجي

بعد إن قمت بتجميع عدد كبير من النقاط من خلال الطرق التي ذكرناها سابقاً، كل ما عليك هو القيام بالتالي: