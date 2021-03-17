نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 بطريقة رسمية تصل إلى 7000 جوهرة في المقال التالي
تعرف على طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا وبكل سهولة ويسر حيث نقدم لك الطريقة المجانية في بعض البلدان وطريقة الشراء من Google Play لهواتف الاندرويد، وسنقدم لك طريقة أخرى للحصول على جواهر فري فاير ومن المعروف أن لعبة free fire 2021 قد لقيت استحسان الجميع بسبب روح المغامرة والقتال للبقاء على قيد الحياة، وها هي التفاصيل، لذا تابعونا لمعرفة خطوات الشحن.
شحن جواهر فري فاير
لعبة Free Fire هي لعبة قتال شهيرة يبحث عنها الجميع في الفترة الأخيرة، وهناك طرق عديدة لتنزيل لعبة Free Fire Jewels مجانًا، حيث يمكن تنزيل اللعبة دون دفع أي أموال باستخدام المعرف. أو من خلال حساب الفيس بوك وبهذه الطريقة يتم ذلك من خلال بعض المواقع الإلكترونية لتنزيل الألعاب وأيضا هناك طريقة اخرى لشحن الجواهر مجانا فاير فاير مجانا عن طريق تحويل متجر جوجل بلاي إلى حساب أمريكي واليكم طرق الشحن بسهولة:
- سجل الدخول إلى متجر Google Play من هاتفك، ثم انقله إلى حساب أمريكي.
- حيث يساعد الحساب الأمريكي في تسهيل جمع النقاط ثم استخدامها لاحقًا لإعادة شحن Free Fire Gems مجانًا.
- يمكنك محاولة تنزيل التطبيقات التي تمنحك نقاطًا عند التنزيل، دون تثبيت، حيث يمكنك النقر فوق إلغاء وحساب النقاط.
- يمكن الآن استخدام النقاط المكتسبة من توفير النقاط لتنزيل البرامج.
- يتم تحويل هذه النقاط إلى حساب المتجر لاستخدامها لإعادة شحن Free Fire Gems مجانًا
من رصيد بطاقة المتجر، افتح عروض لعبة Jewels مجانًا واحصل على العروض المناسبة.
كيفية تحويل المتجر إلى حساب أمريكي
- يجب أولاً، انتقل إلى متجر Google Play، ثم انتقل إلى العلامة الموجودة أعلى واجهة المتجر، والتي تكون على شكل ثلاث نقاط.
- حدد مربع طرق الدفع من بين الخيارات التي تظهر.
- حدد علامة طرق الدفع ثم انقر فوق إعدادات الدفع الأخرى.
- حدد علامة التبويب Google Chrome، ثم انتقل إلى علامة التبويب المكونة من ثلاثة أشرطة.
من الإعدادات، قم بتغيير الدولة إلى أمريكا عن طريق حساب المدفوعات.
- اكتب عنوان الولايات المتحدة، ووصف العنوان أيضًا، ثم انقر على حفظ البيانات.
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