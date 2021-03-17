نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في رويال باس موسم ال18 والحصول على هدايا وجوائز متعددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في رويال باس الذهبي موسم ال18 ، لعبة ببجي موبايل من اشهر الألعاب حاليا على مدار 4 أعوام على التوالي مع زيادة محبين واللاعبين بها ورغم أيضاً وجود إلعاب منافسة لها مثل فري فاير وفورت نايت والكثير من الإلعاب القتالية لكنها تميزت بين كل الألعاب لوجود الرويال باس الذهبي، فأليكم هذه المقالة عن كيفية اشتراك في الرويال باس الذهبي موسم ال18 والحصول على شدات ببجي الUC مجاناً.

الاشتراك في رويال باس الذهبي موسم ال18

التفعيل الرويال باس الذهبي عليك أولاً أن تعرف ما هو الرويال باس Royal pass ما أهميته وكيفية الاشتراك فيه ما معنى الرويال باس باللغة العربية! تعني التذكرة الموسم أو الممر الملكي وهو العرض الموسمي تقدمة الشركة للاعبين كل موسم جديد حتى وصلنا للموسم ال18 في اللعبة، وهو عبارة عن مجموعة من المهام اليومية والأسبوعية مع العديد من الجوائز و ملابس بأشكال مختلفة وتميزة وجديدة وأسلحة وقنابل وذخائر، وهذا ما يساعد اللاعب على الفوز بشكل أسهل والتقدم إلى مستويات أعلى.

ما هو أنواع الرويال باس

يوجد نوعان من الرويال باس وهما:

الاشتراك في الرويال باس المجاني :رويا باس المجاني هو مفتوح لكل لاعبين ببجي لو اقل في المستوي ال60 يكون متاح مجاناً

الاشتراك في الرويال باس الذهبي : ليس مجاني بل بالاشتراك و الشراء من خلال متجر شراء شدات ببجي، وهو شراء شدات بأسعار مختلفة وعروض مختلفة من خلال الفيزا أو بطاقة الائتمان الخاصة بلاعب و الاي دي .

أسهل طريقة للأشتراك في الرويال باس الذهبي

من اجل شحن شدات ببجي عليك شراء عملة الUC الموجودة داخل اللعبة وشراء بطاقات و منها :

بطاقات شراء شدات ببجي :

اشترِ البطاقة من خلال متجر بطاقاتي.

عند شراء البطاقات سيصل كود في ثوانِ على بريد الإلكتروني الخاص بك.

بعد حصولك على كود البطاقة، أذهب إلى موقع الرسمي لشحن شدات ببجي.

أكتب رقم الـ ID خاص بك لتأكيد من صحة اللاعب في اللعبة الذي تريد شحن الشدات له، ومن ثم أدخل كود البطاقة الذي تلقيته عبر البريدك الإلكتروني.

وأخيرًا أدخل الحروف والأرقام التي تراها في الصورة، وأضغط على كلمة Redeem.

بطاقات آيتونز:

وهذه الطريقة لمستخدمي Iphone، فمن خلال رصيد الـ Apple ID الخاص بك، والذي يتم شحنه من خلال الخطوات التالية:

قم بشحن رصيد Apple ID الخاص بك باستخدام بطاقات الآيتونز itunes .

افتح pubg وسجل الدخول باستخدام الحساب الذي تريد إضافة أليه الشدات ببجي.

أضغط على شدات ببجي من داخل اللعبة، واشترِي.

أدفع باستخدام رصيد آيتونز (Apple ID) خاص بك.

طريقة لشحن شدات ببجي مجاناً

من خلال مشاهدة الاعلانات التي داخل اللعبة يمكنك الحصول على شدات ببجي مجانية بطريقة سهلة وبسيطة وهذه الطريقة الموثوقة من الشركة المتطورة للعبة ببجي موبايل .

نحن الان جاهزون للرد على جميع تعلقاتكم وأسألتكم وقد انتهينا وقدمنا اليكم طريقة الاشتراك في رويال باس موسم ال18 .