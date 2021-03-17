تحميل لعبة فري فاير Free Fire علي الكمبيوتر آخر إصدار بطريقة أمنة

تحميل لعبة فري فاير ، لعبة غارينا فري فاير Garena Free Fire، تم إصدارها عام 2017، ومنذ ذلك الوقت لقد حصلت علي جماهيرية هائلة، وفي عام 2019 اصبح اللعبة الأكثر شهرة وتحميل للهواتف، وحصلت علي جائز اللعبة الأكثر شعبية عن طريق متجر جوجل، لما لاقت من شعبية ونسبة تحميل مرتفعة في ذلك الوقت، وبدأ يزداد عدد مستخدميها مؤخراً؛ لأنها أصبحت اكثر شهرة وشيقة ويستمتع بها جميع اللاعبين ولديها عدد كبير من المتابعين والمحبين لها.

لعبة Free Fire

فكرة اللعبة هي هبوط 50 لاعباً من متن طائرة علي جزيرة فقيرة، ويبدأ اللاعبين يبحثون عن الأسلحة والملابس ومحاربة بعضهم البعض، حيث يتبقى شخص واحد فقط في نهاية اللعبة ويكون هو الفائز، وتتراوح مدة اللعبة حتي تصل كحد ادني إلي 10 دقائق لا اكثر، كما هو الحال في نوع ألعاب آخري مثل لعبة ببجي الكورية والعالمية، حيث يحاول اللاعب البقاء علي قيد الحياة حتي ينجوا ويفوز.

تحميل فري فاير علي الكمبيوتر