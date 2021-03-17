نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فري فاير Free Fire علي الكمبيوتر آخر إصدار بطريقة أمنة في المقال التالي
تحميل لعبة فري فاير ، لعبة غارينا فري فاير Garena Free Fire، تم إصدارها عام 2017، ومنذ ذلك الوقت لقد حصلت علي جماهيرية هائلة، وفي عام 2019 اصبح اللعبة الأكثر شهرة وتحميل للهواتف، وحصلت علي جائز اللعبة الأكثر شعبية عن طريق متجر جوجل، لما لاقت من شعبية ونسبة تحميل مرتفعة في ذلك الوقت، وبدأ يزداد عدد مستخدميها مؤخراً؛ لأنها أصبحت اكثر شهرة وشيقة ويستمتع بها جميع اللاعبين ولديها عدد كبير من المتابعين والمحبين لها.
لعبة Free Fire
فكرة اللعبة هي هبوط 50 لاعباً من متن طائرة علي جزيرة فقيرة، ويبدأ اللاعبين يبحثون عن الأسلحة والملابس ومحاربة بعضهم البعض، حيث يتبقى شخص واحد فقط في نهاية اللعبة ويكون هو الفائز، وتتراوح مدة اللعبة حتي تصل كحد ادني إلي 10 دقائق لا اكثر، كما هو الحال في نوع ألعاب آخري مثل لعبة ببجي الكورية والعالمية، حيث يحاول اللاعب البقاء علي قيد الحياة حتي ينجوا ويفوز.
تحميل فري فاير علي الكمبيوتر
- أولا قم بتحميل المحاكي LD Player علي جهازك، حتي تستطيع القيام بتحميل اللعبة علي سطح المكتب، ابحث في جوجل عن اسم المحاكي، واضغط علي تحميل من خلال جهاز الكمبيوتر، سينقلك تلقائياً إلي صفحة بها نسختين خاصين بجهاز الكمبيوتر، قم باختيار النسخة المناسبة لجهازك.
- بعد إن قمت بتحميل المحاكي قم بفتحه، قم بتسجيل الدخول في متجر جوجل بلاي حتي يسمح لك باستخدام البرنامج.
- بعد تسجيلك الدخول إلي متجر داخل المحاكي ، قم بالبحث عن لعبة فري فاير أو قارينا فري فاير، وقم بتحميلها إلي جهازك.
- لكي تقم بضبط إعدادات المحاكي، قم بالدخول علي إعدادات البرنامج، ثم اختار إعدادات آخري من القائمة الجانبية، ثم اختر اللغة العربية، أو اللغة التي تريد استخدامها بالبرنامج، ثم اضغط حفظ التغييرات.
- يمكنك أيضاً تغيير إعدادات آخري ستساعدك أثناء اللعبة وتسهله عليك، مثل اختيار نوع المايك المستخدم، وتقليل حجم وضغط البرنامج حتي لا يحدث لاج أو تقطيع أثناء اللعب، أو إذا كان جهازك ضعيف.
- قم بفتح لعبة فري فاير، وقم بتغيير الإعدادات أيضاً حسب رغبتك.
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