شحن شدات ببجي مجاناً وكسب مبالغ نقدية بمئات الدولارات بخطوات بسيطة

شحن شدات ببجي مجاناً وهي الطريقة التي يبحث عنها كثيرين من عشاق اللعبة ذات الشهرة العالمية واليوم سوف نتحدث عن طرق الشحن المجاني وأيضاً كيفية الحصول علي الدولارات في اللعبة تصل لمئات الدولارات وأيضاً الخطوات الخاصة في تحميل PUBG NEW STATE النسخة الجديدة التي تم إطلاقها من أيام لتتوافق مع الهواتف أند رويد وأيضاً كيفية PUBG MOBILE FREE UC 2021 والتي من الخطوات الهامة للحصول علي الشدات الخاصة باللعبة وما هو تطبيق شحن ببجي مجاناً والذي من خلاله يمكن الحصول على الدولارات وما هي الخطوات الخاصة في خطوات شحن ببجي موبايل .

شحن شدات ببجي مجاناً وما هي الخطوات التي يجب إتباعها لكي ما يتم الشحن للشدات

أسرار شحن شدات ببجي والتي يتم التعرف عليها من تطبيق يتم تحميله من GOOGLE PLAY على الهاتف . خطوات شحن ببجي موبايل تتم من التطبيق بعد تثبيته والضغط علي كلمة INVITE من القائمة وإدخال كود XUSG97B . شدات ببجي موبايل مجاناً وبعد الخطوة السابقة يحصل اللاعب على 2 دولار في بطاقات إلكترونية من PAYPAL . تطبيق شحن ببجي مجاناً بعد تثبيته على الهاتف هناك قائمة اسمها LUCKY SPIN يتم من خلالها الحصول علي بطاقات PAYPAL ومن خلال LUCKY SPIN يتم الحصول علي الشدات . تحميل PUBG NEW STATE ويمكنك من خلال القائمة في LUCKY SPIN الضغط على كلمة CASH OUT ويتم الحصول من خلالها علي بطاقات PAYPAL وسحب رصيدك الذي حصلت عليه . PUBG MOBILE FREE UC 2021 بعد ذلك يتم توجيه INVITE لعدد من أصدقائك بالعدد الذي يتم طلبه منك في التطبيق ويتم بعدها الحصول علي مبلغ من الدولارات . أسرار شحن شدات ببجي ومن خلال توجيه الدعوات لأصدقاءك يقومون هم بدورهم بإدخال الكود السابق ذكره ويتم تسجيله من خلال هذا الكود لكي ما تتم خطوات الشحن .

شحن شدات ببجي مجاناً الخطوات التي يمكنك من خلالها الحصول علي PUBG MOBILE FREE UC 2021

أسرار شحن شدات ببجي والحصول على UC من خلال متجر GOOGLE PLAY من أي حساب .

خطوات شحن ببجي موبايل يتم الدخول علي قائمة البحث من خلال الشاشة الرئيسية في المتجر .

شحن شدات ببجي مجاناً وثم كتابة كلمة ROZWIN والانتظار حتي يظهر التطبيق .

شدات ببجي موبايل مجاناً وبعد تثبيت التطبيق على الهاتف الخاص بك تقوم بتسجيل بريدك الإلكتروني GMAIL .

تطبيق شحن ببجي مجاناً يتم بعد ذلك التأكيد منك على أنك لست ROBOOT كأجراء تأكيد من التطبيق .

تحميل PUBG NEW STATE بعد التطبيق ويتم فتح التطبيق وتسجيل الكود 104252 في الخانة المخصصة له .

كيفية تحميل التطبيق لكي ما يتم الحصول علي الدولارات 200 دولاراً الذي يتم تحديده من التطبيق

شحن شدات ببجي مجاناً والحصول على 200 دولار من التطبيق الذي يتم تحميله من GOOGLE PLAY ويتم البحث في جوجل بلاي عن تطبيق CLICK MONEY ويتم أتباع الخطوات التي تم كتابتها عالياً أما فيما يخص جمع مبلغ 200 دولار يتم الضغط علي كلمة FAST CASH OUT من أسرار شحن شدات ببجي تظهر بعد ذلك رسالة تؤكد لك أنه يجب عليك تجميع مبلغ 2000 دولار من PAYPAL لكي ما يتم الحصول على مبلغ 20 دولار ويتم بعد ذلك الضغط علي حساب بيبال ويتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك والذي تريد استقبال النقود عليه .

شحن الشدات بطريقه أخري من خلال الشدات التي تم اكتسابها وتجميعها

يتم تحميل التطبيق الخاص شدات ببجي موبايل مجاناً والدخول على قائمة PROFILE . يتم الضغط علي قائمة INVITE FRIENDS ويتم بعدها الضغط على كلمة WALIET . PUBG MOBILE FREE UC 2021 يتم الضغط علي كلمة REDEEM HISTORY واختيار قائمة PUBG MOBILE FREE UC 2021 . تطبيق شحن ببجي مجاناً ويتم الدخول بعد ذلك على اللعبة سوف يكون موجود UC الذي تم الحصول عليه .

رابط تحميل PUBG NEW STATE الذي تم إطلاقه منذ أيام

قامت الشركة المنتجة للعبة ببجي بأطلاق الاصدار الجديد للعبة وهو PUBG NEW STATE والتي تم التصريح عنها بأنها لعبة الملوك والتي تتم أحداثها في المستقبل وتحديداً في عام 2051 وتم تغيير أشياء كثيرة داخل اللعبة التي تخص الأسلحة والشدات والملابس وكافة التفاصيل الخاصة باللعبة ويتم تحميل PUBG NEW STATE الجديدة من خلال المنصات الرسمية الخاصة باللعبة سواء هواتف سامسونج أو هواتف أيفون من خلال منصات GOOGLE PLAY أو منصة APPLE STOR .

رابط تحميل ببجي للموسم رقم 17 لهواتف ألأند رويد لعام 2021

أسرار شحن شدات ببجي والمطور للموسم 17 TENCENT MOBILE INTERNATIONAL LIMITED . خطوات شحن ببجي موبايل التحديث الخاص بالموسم 17 الأخير الخاص بعام 2021 . الاصدار الأخير الخاص بلعبة ببجي هو 1.2.0 والذي يخص الموسم 17 لعام 2021 . شحن شدات ببجي مجاناً والتوافق في الأصدار لموسم 17 هو ANDROID 4.4 وتوافق أند رويد . تحميل PUPG NEW STATE من خلال متجر GOOGLE PLAY والبحث بنفس الكلمة .

شحن شدات ببجي مجاناً والتي تتم من خلال التطبيق الذي تم ذكره وهناك أيضاً وسائل أخري يتم الشحن بها بشكل مجاني وتكون متاحة علي المواقع الخاصة بذلك عبر المنصات الرسمية المعتمدة من الشركة المنتجة لهذه اللعبة وهناك من يرغب في الوسائل المدفوعة أيضاً متاح للشحن من خلال البطاقات البنكية الخاصة بهم ، وكانت هذه الطرق المختلفة لشحن اللعبة بالعدد الذي يريده اللاعب من الشدات ويجب علي كل من يلعب هذه اللعبة التأكد من المواقع التي تتيح الشحن للعبة لكي ما يتأكد بالفعل أن المواقع مضمونة حتي لا يتم أستخدام بيانات اللاعب بشكل غير سليم فيما يخص البطاقات البنكية التي يحملها الشخص وذلك في حالة أن اللاعب يرغب في شحن شدات ببجي من خلال البطاقة البنكية ودفع النقود منها حتي يتم شحن الشدات داخل اللعبة .