موعد إصدار هاتف Oppo find x3pro والسعر المقرر طرحه خارج البلاد

لقد أعلنت شركة ابو عن إطلاق آخر منتجاتها خارج البلاد من سلسلة find حيث أنها أطلقت من قبل في السوق المصري نسخة find x ونسخة Find x2 واليوم قد أعلنت الشركة بشكل رسمي إطلاق النسخة find x3 ولكن خارج البلاد وتعتبر سلسلة Find من أقوى وأعلى النسخ التي تنتجها الشركة في الوقت الحالي وذلك نسبة إلى مواصفاته وسعر الجهاز والأداء العالي الذي يمتاز به الجهاز، وسوف نقوم من خلال مقالنا بعرض مواصفات الجهاز والسعر موعد طرحه بالأسواق.

مواصفات هاتف Oppo find x3 pro

نبدأ أولاً بالشكل الخارجي للجهاز حيث يتكون من خامات زجاجية عالية الجودة من الخلف والامام مع خامات الومنيوم بالجوانب وزن الجهاز 193 جرام، كما انه مقاوم للمياه الغبار بشهادة من IP68 ، يدعم الجهاز بعدد إثنين من شريحة الإتصال من الجيل الخامس الجديد ، ولا يدعم الجهاز كات الذاكرة، أما بالنسبة لشاشة الجهاز فيها تأتي من نوع Amoled بحجم 6.7 انش بدقة 1440*3216 مع كثافة 525 بيكسل في كل بوصة بجودة QHD وتنافس الشاشة جهاز سامسونج S21 الترا، كما أن الشاشة تقوم باستحواذ على أكثر من 92 في المية من مساحة الأبعاد الامامية للجهاز، وياتي الجهاز بمساحة داخلية 256 جيجا بايت وتكون ذاكرة الرام 12 جيجا، وياتي معالج الجهاز من نوع سناب دراجون 888 ثماني النواة بتردد 2.8 جيجا هيرتز ومن حيث أداء المعالج فهو يضاهي سلسلة الايفون 12 برو الجديدة، كما ان الجهاز يأتي بنظام تشغيل اندرويد 11، أما بالنسبة للكاميرا الخلفية للجهاز فيها تأتي بكاميرا رباعية الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 والتي تدعم المثبت البصري وأيضا بمستشعر من شركة سوني ، والكاميرا الثانية بفتحة عدسة 2.2 وذلك للتصوير العريض بدقة 50 ميجا بيكسل أيضا والكاميرا الثالثة تأتي بفتحة 2.4 بدقة 13 ميجا بيكسل ولذلك لعمل الزوم بدون فقدان التفاصيل، والكاميرا الرابعة بفتحة عدسة 3.0 للتصوير عن قرب بدقة 3 ميجا بيكسل، نأتي للكاميرا الأمامية لمحبي التقاط الصور التذكارية السيلفي حيث تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع خاصية ال night mode وتصوير البانوراما وتصوير الفيديوهات بجوادة 1080، كما أن الهاتف يدعم بصمة الإصبع أسفل الهاتف ، أما بخصوص البطارية فهي تأتي بحجم 4500 ميلي امبير ويرى البعض أن هذا الحجم غير مناسب بالنسبة لإمكانيات الجهاز وسعره أيضاً، ويدعم الجهاز خاصية الشحن السريع ويأتي بشاحن بقوة 65 وات كما أنه يدعم خاصية الشحن اللاسلكي بقوة 30 وات، ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة وهما (الأبيض، أسود، أزرق).

تسعير الهاتف العالمي

قد اعلنت شركة أبو عن سعر الجهاز للنسخة 256 جيجا بايت ورام 12 جيجا بسعر 1375 دولار أي ما يعادل 5156 ريال سعودي وتقريبا 21600 جنيه مصري.