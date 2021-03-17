نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استعادة حساب فيسبوك المعطل بالخطوات في المقال التالي
كيفية استعادة حساب فيسبوك المعطل، تطبيق فيس بوك من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي حول العالم، يستخدمه عدد كبير جدًا من الأشخاص حول العالم، ويحمل التطبيق الكثير من اللحظات السعيدة لبعض الأشخاص ورسائل هامة ومشاركات لطيفة، لذلك نشعر بالحزن عند تعطيل حساب فيسبوك الشخصي أيًا كان السبب سواء من إدارة فيسبوك أو بعد توقف مؤقت للحساب، لذلك نجد الكثير من مستخدمي فيسبوك يرغبون في معرفة طريقة استعادة حساب فيسبوك المعطل من جديد.
لماذا يعطل حساب فيسبوك الشخصي؟
قبل التعرف على طريقة استرجاع حساب فيسبوك المعطل يجب التعرف على سبب تعطيل حساب فيسبوك أولًا لتحديد الطريقة التي تتناسب مع كيفية التعطيل ومن تلك الأسباب:
- إغلاق إدارة فيسبوك لأي حساب شخصي يقوم بنشر الصور العنيفة أو الصور المؤذية أو نشر خطابات تدعو للكراهية والعنف.
- قيام شركة فيسبوك بفلترة جميع الحسابات المسجلة على فيسبوك وخاصةً الحسابات الزائفة بعد وصول جميع الحسابات لعدد 1.5 مليار حساب منه.
- تعرض الحساب الشخصي للإبلاغ من حساب آخر.
كيفية استعادة الحساب المعطل في فيسبوك
تتبع الخطوات التالية لاسترجاع حساب فيسبوك المعطل:
- فتح موقع فيسبوك به والتسجيل في فيسبوك مثل المعتاد بالحساب المعطل.
- ومن ثم يجد المستخدم رسالة بلون أحمر أو وردي فوق الحساب تفيد بأن الحساب قد تم تعطيله، ولمتابعة الإجراءات يتم التوجه لصفحة الأسئلة الشخصية لمحاولة استعادة الحساب.
- على المستخدم النقر على الكلمة الموجودة باللون الأزرق للانتقال الفوري للصفحة الخاصة بالأسئلة.
- في نهاية الصفحة يتواجد زر خاص بالتواصل مع الإدارة يتم الضغط على هذا الزر.
- تظهر صفحة أخرى موجهة عنوانها تعطيل الحساب.
- على المستخدم أن يقوم بتسجيل بيانات الصفحة المطلوبة منه والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- تقدم صورة من البطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية والضغط على تبويب الإرسال.
يتم انتظار الرد من هيئة فيسبوك من خلال البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بك.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية استعادة حساب فيسبوك المعطل بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.