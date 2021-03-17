كيفية استعادة حساب فيسبوك المعطل بالخطوات

كيفية استعادة حساب فيسبوك المعطل، تطبيق فيس بوك من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي حول العالم، يستخدمه عدد كبير جدًا من الأشخاص حول العالم، ويحمل التطبيق الكثير من اللحظات السعيدة لبعض الأشخاص ورسائل هامة ومشاركات لطيفة، لذلك نشعر بالحزن عند تعطيل حساب فيسبوك الشخصي أيًا كان السبب سواء من إدارة فيسبوك أو بعد توقف مؤقت للحساب، لذلك نجد الكثير من مستخدمي فيسبوك يرغبون في معرفة طريقة استعادة حساب فيسبوك المعطل من جديد.

لماذا يعطل حساب فيسبوك الشخصي؟

قبل التعرف على طريقة استرجاع حساب فيسبوك المعطل يجب التعرف على سبب تعطيل حساب فيسبوك أولًا لتحديد الطريقة التي تتناسب مع كيفية التعطيل ومن تلك الأسباب:

إغلاق إدارة فيسبوك لأي حساب شخصي يقوم بنشر الصور العنيفة أو الصور المؤذية أو نشر خطابات تدعو للكراهية والعنف.

قيام شركة فيسبوك بفلترة جميع الحسابات المسجلة على فيسبوك وخاصةً الحسابات الزائفة بعد وصول جميع الحسابات لعدد 1.5 مليار حساب منه.

تعرض الحساب الشخصي للإبلاغ من حساب آخر.

كيفية استعادة الحساب المعطل في فيسبوك

تتبع الخطوات التالية لاسترجاع حساب فيسبوك المعطل: