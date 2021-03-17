نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي عن طريق البطاقة المجانية وجوجل بلاي واستخدام ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي أو ما يعرف ب (Pubg uc) هي عملة وهمية خاصة بلعبة ببجي، يقوم اللاعب من خلال تلك العملة بشراء ما يحتاجه من عتاد وأدوات خاصة باللعبة كالملابس والسكاكين مثلا لتساعده على اللعب، حيث أن لعبة ببجي هي لعبة قتالية تجذب الشباب والصغار، وتثري روح المنافسة والإثارة كما يميزها أنه يمكن اللعب مع الأصدقاء حتى إذا لم يكونوا في نفس المكان ويتم التواصل بينهم من خلال الصوت ويتم تقسيمهم علي هيئة فرق تقوم بالقتال ومحاولة البقاء للنهاية على قيد الحياة حتى آخر اللعبة وبالتالي يصبح الفريق فائزا.

شحن شدات ببجي وطريقة اللعب

طريقة اللعب في ببجي والوصول إلى نهاية اللعبة هي هدف جميع من يقومون بممارستها، فعلى الرغم من سهولة اللعبة إلا أنها تحتاج معرفة بخصائصها وطرق التحكم داخلها حيث أنها لعبة مليئة بالمغامرات والاكشن، تبدأ اللعبة بقفز اللاعبين من طائرة بالمظلات الخاصة بهم فوق مكان يختاره اللاعب أو الفريق قبل البدء في اللعبة، ثم يتنافس اللاعبون من خلال البحث عن الأسلحة والملابس والعتاد والمركبات، والتى تكون موجودة في أماكن متفرقة داخل اللعبة وفى تلك المرحلة يجب علي اللاعب:

ضبط جودة الألوان والرسومات لأن ذلك سوف يساعده على مشاهدة الأعداء والتخلص منهم.

اختيار مكان الهبوط مهم لسهولة تبادل إطلاق النار ولقاء أقل عدد من اللاعبين.

التأكد من استخدام الجيروسكوب لأنه يعمل على رؤية المعالم بشكل جيد وكذلك استهداف المواقع.

التأكد من تفعيل زر إطلاق النار بواسطة الإعدادات لأن ذلك يفيد في أخذ اللقطات.

كيفية شحن شدات ببجي مجاناً

هناك العديد من الطرق المتاحة في شحن شدات ببجي والتي لها أهمية كبيرة جدا فى اللعبة حيث تمكن اللاعبين من البقاء في اللعبة من خلال شراء المستلزمات التي يحتاجونها فى اللعب ونستعرض تلك الطرق فى النقاط التالية:

طريقة شحن شدات ببجي عن طريق البطاقات المجانية

هناك عدة خطوات للقيام بشحن شدات ببجي عن طريق البطاقات المجانية وهى:

الدخول على موقع(Pubg mobile webshop). اختار الدولة التي تقيم فيها من الاختيارات. النقر على زر الاستيراد يسار الشاشة. إدخال رقم تعريف الخاص بك في اللعبة. سوف يظهر كود المنتج قم بنسخه ثم لصقه في الخانة الخاصة بذلك. تم شحن شدات ببجي بنجاح.

طريقة شحن شدات ببجي عن طريق الموبايل( بطاقات جوجل بلاي)

التأكد من وجود انترنت بسرعة كافية على الهاتف.

الدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي الموجود في الهاتف.

كتابة شراء بطاقة ببجي.

الضغط على اختيار استرداد.

كتابة قيمة الاسترداد وهي كود البطاقة.

النقر على موافق حتى يتم شحن الحساب.

الدخول إلى اللعبة وشحن شدات ببجي حسب المطلوب.

الجدير بالذكر أنه يمكن شراء البطاقة عن طريق بعض المواقع الإلكترونية ومنها أمازون ويتوفر فيها عدة فئات تناسب المستخدم ومشترياته.

طريقة شحن شدات ببجي عن طريق استخدام ID

من أفضل وأضمن الطرق فى شحن شدات ببجي كما أن خطواتها بسيطة حيث يقوم اللاعب بكتابة الاسم أو الرقم التعريفي الخاص به ID، وتعتبر هذه الطريقة آمنه لأنها تمنع السرقة أو تهكير الحساب أو التعرض للنصب.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا

يوجد طريقة واحدة فقط للحصول على شحن شدات ببجي مجانا بالإضافة إنها طريقة سهلة لا تحتاج إلى فيزا أو مواقع للتحميل والشراء والتى يكون الكثير منها مزيف تلك الطريقة توفرها الشركة المطورة للعبة ببجي وتلك الطريقة هي:

مشاهدة الإعلانات الموجودة داخل اللعبة دون تخطيها تلك الخطوة سوف تمنحك شدات مجانية بدون أي رسوم.

وفي الختام نترككم للاستمتاع باللعب ولكن لا تنسونا من التعليقات لـ تشجعنا على تقديم المزيد.