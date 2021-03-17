طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 أحصلي علي أكثر من 6000 شده ببلاش

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عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021، لعبة ببجي هي لعبة إلكترونية قتالية مشهورة جداً، بل تعتبر من أشهر الألعاب الإلكترونية في العالم في وقتنا الحالي، وكان أول ظهور لهذه اللعبة في 23 من شهر مارس لعام 2017م، وكانت متاحة في البداية على أجهزة الحاسوب والإكس بوكس والبلاي ستيشن، وبعد ذلك تم تطوير هذه اللعبة ليتمكن اللاعبين من تحميلها على جميع أنواع الهواتف سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو نظام IOS كان ذلك عام 2018 م.

ويعتمد جميع اللاعبين في هذه اللعبة على الشدات التي تمكنهم من شراء ملابس وأسلحة جديدة، تمكنهم من الانتصار على أعدائهم بكل سهولة، وكلما زاد عدد الشدات زادت فرصة اللاعب في الفوز، وللعلم فإن الحصول على هذه الشدات أمر في غاية السهولة، ولكن هذا لمن يملكون المال، ولكن كما نعلم فإن الشريحة العظمى من لاعبين لعبة ببجي هما من عمر الشباب، الذين بالطبع لا يملكون بطاقات مصرفية، كما يمكن تحميل لعبة ماين كرافت مجانا بدون فيزا لذلك نقدم لهذه الفئة طريقة سهلة للحصول على هذه الشدات بالمجان.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 علي اجهزة الأندرويد

إذا كان الهاتف المستخدم يعمل بنظام الأندرويد، فللحصول على الشدات مجاناً يتم الدخول على متجر التطبيقات (Google play) وبعدها يتم تحميل هذا التطبيق (Google Opinion Rewards)، وعند فتح هذا التطبيق تظهر بعض التقييمات التي يجب ملأها حتى يتم الحصول على الشدات بسهولة، بعد ذلك يتم الدخول إلى لعبة ببجي على الهاتف والضغط على هذا الاختيار(UC Purchase)، وعند اتباع التعليمات التي تظهر بعد ذلك يتم الحصول على عدد من الشدات.

خطوات شحن UC ببجي مجانا علي أجهزة الأيفون

أما في حالة الهاتف الأيفون الذي يعمل بنظام IOS، فإن الحصول علي الشدات يتم عن طريق الدخول على موقع شدات لعبة ببجي الإلكتروني، وعندها تظهر قائمة بجميع دول العالم يتم اختيار المملكة العربية السعودية منها والضغط على كلمة (انطلاق)، وبعد ذلك يجب أن يختار اللاعب نوع الشدات الذي يريد الحصول عليها، وبعد ذلك يٌطلب من اللاعب إدخال id الخاص به، وبعدها يظهر للاعب الطرق المتاحة لشراء الشدات وعلى اللاعب اختيار الأنسب له منها، وبعد الحصول على الشدات يمكن للاعب الرجوع إلى اللعبة والاستمتاع بها والاستفادة بالشدات للفوز على منافسيه.