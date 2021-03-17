استرجاع حسابك على الفيس بوك 2021 خلال 5 دقائق عند فقدان الايميل أو رقم الجوال

طريقة استرجاع حسابك على الفيس بوك 2021 خلال 5 دقائق في حالة فقدان البريد الإلكتروني أو رقم الجوال، وكيفية تسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك إذا لم يكن لديك رقم الجوال أو الإيميل أو كلمة السر، لا يوجد بيت الآن في العالم لا يتواجد به شخص واحد على الأقل لديه حساب على تطبيق فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وقد يحدث ظروف طارئة بسببها قد لا تستطيع دخول حساب الفيسبوك الخاص بك، مثلما يحدث عند تغيير الجوال وبريدك الإلكتروني مُسجل على Gmail أو تغيير رقم جوالك وبالتالي لا يمكنك استقبال رسائل تفعيل عليه، لذا نتناول اليوم طريقة مبسطة يمكنك من خلالها استرجاع حسابك على فيسبوك عند فقدان الإيميل أو رقم الجوال الخاص بك.

كيفية استرجاع حسابك على فيسبوك بأبسط طريقة

لكي تستطيع استرجاع حساب الفيس بوك بسهولة، عليك في البداية الاستعانة بأي حساب فيس بوك أخر لصديق سواء على جوالك أو أي جهاز أخر، ثم يتم البحث داخل الفيس بوك عن حسابك الذي تريد استرجاعه ثم اختيار الحساب، و سنتعرف على خدعة ذكية يمكنك من خلالها الدخول إلى حسابك بدون الحاجة إلى إيميل أو رقم جوال، وذلك عبر الضغط على المزيد بجانب علامة إرسال رسالة للحساب، وستظهر عدة خيارات وهي البحث عن دعم أو بلاغ عن ملف شخص وحظر، ونسخ الرابط إلى الملف الشخصي، والبحث في الملف الشخصي، يتم الضغط على نسخ الرابط إلى الملف الشخصي.

الطريقة الصحيحة لاسترجاع حساب فيسبوك

بتلك الكيفية قد تم نسخ الملف الشخصي لحسابك على الفيس بوك والذي تود استرجاعه، بعد ذلك الخطوة التالية التي عليك القيام بها هي البحث في متصفح قوقل أو أي متصفح على جهازك، ثم فتح الفيس بوك من داخل المتصفح ثم الضغط على رابط تسجيل الدخول إلى الفيس بوك، وسيتم ظهور خانتين لتسجيل الدخول إلى الحساب الأولى من المُفترض كتابة البريد الإلكتروني أو رقم الجوال بها، والخانة الثانية خاصة بكلمة السر.

تسجيل الدخول فيس بوك بدون الإيميل أو رقم الجوال

لكي تتمكن من تسجيل الدخول إلى فيس بوك بدون الإيميل ورقم الجوال، وبالتالي تستطيع استرجاع الحساب من خلال تغيير معلومات الدخول، يتم لصق الرابط الذي تم نسخه من الملف الشخصي في خانة البريد الإلكتروني أو رقم الجوال، وسنرى أنه بأحد الصيغتين إما http://www.facebook.com/ ثم رمز مكون من حروف وأرقام، وفي هذه الحالة قم بحذف الصيغة المذكورة والاكتفاء بالرمز ثم كتابة الرقم السري وتسجيل الدخول، أو كالصيغة التالية https://www.facebook.com/profile.php?id= ثم رقم بعد هذه الصيغة، وفي هذه الحالة أيضا يتم حذف الصيغة والاكتفاء بالرقم ثم يتم كتابة كلمة السر والضغط على تسجيل الدخول، وسيتم فتح الحساب الخاص بك في فيسبوك على الفور.