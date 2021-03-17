حل مشكلة حذف محادثات واتساب السابقة عند تغيير رقم الجوال بخطوات بسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة تغيير رقم الواتساب بدون حذف المحادثات السابقة داخل التطبيق، وحل مشكلة حذف محادثات واتساب السابقة عند تغيير رقم الجوال بخطوات بسيطة، يتعرض جميع مُستخدمي تطبيق واتساب والمُقبلين على استخدامه دائماً إلى مشكلة حذف المحادثات عند قيامهم بتغيير رقم الجوال، وبرغم التحديثات الأخيرة التي طبقها واتساب من خلال إشعار جهات اتصالك بتغيير رقمك على التطبيق إلا أن المُحادثات ما زالت تُفقد، لذا لجأنا للبحث عن طريقة يمكنك من خلالها الاحتفاظ بالمحادثات السابقة على واتساب حتى مع تغيير رقم جوالك، وأصبح يمكنك الآن عبر اتباع خطوات بسيطة تغيير رقم الواتساب بدون حذف المحادثات السابقة داخل التطبيق.

طريقة تغيير رقم الواتساب بدون حذف المحادثات السابقة

لكي تتمكن من حل مشكلة حذف محادثات واتساب السابقة عند تغيير رقم الجوال، كل ما عليك هو فتح تطبيق واتساب من على جوالك والضغط على الثلاثة نقاط المتتالية في أعلى يسار الشاشة، وستظهر خمسة خيارات وهي مجموعة جديدة ورسائل جماعية جديدة وخيار واتساب ويب و الرسائل المميزة بنجمة والإعدادات، عليك إختيار الإعدادات وستظهر لك صفحة جديدة بها عدة خيارات منها الحساب والمساعدة وعدة خيارات أُخرى يتم الضغط على الحساب ومتابعة الخطوات لتغيير رقم واتساب دون حذف المحادثات.

في الخطوة التالية وداخل حسابك في تطبيق واتساب ستظهر لك عدة خيارات هامة وهي الخصوصية والأمان، والتحقق بخطوتين، وتغيير الرقم، و طلب معلومات الحساب، وحذف حسابي، عليك إختيار خيار تغيير الرقم من بين تلك الخيارات، وستظهر رسالة بأن تغيير رقمك يؤدي إلى نقل حسابك ومعلوماتك والمعلومات والإعدادات إلى الرقم الجديد، قم بالضغط على التالي وستظهر صفحة عليك إدخال رقم الهاتف شامل رمز الدولة التي تعيش بها، بحيث يتم إدخال رقم هاتفك القديم بتطبيق واتساب في الخانة الأولى والجيد في الخانة الثانية ثم الضغط على التالي.

حل مشكلة حذف محادثات واتساب السابقة عند تغيير رقم الجوال

عقب تحديث رقم جوالك داخل واتساب عليك تفعيل خاصية إبلاغ جهات اتصالك بتغيير رقمك، أو المجموعات التي سبق انضمامك لها فقط حسبما تشاء ثم الضغط على تم، وسيتم إرسال رسالة نصية بها رمز مؤقت للتحقق عليك إدخاله في المكان المُخصص للتأكيد والضغط على تم، وبعد الانتهاء ستلاحظ أن جميع دردشاتك ومُحادثاتك ما زالت كما هي بدون حذفها أو حدوث أي تغيير بها على الرغم من تغيير رقم الهاتف بنجاح، لذا لكي تتمكن من الاحتفاظ بمحادثاتك السابقة بعد تغيير رقم جوالك على واتساب عليك إتباع تلك الخطوات بعناية.