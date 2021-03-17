نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيقات شحن شدات ببجي مجانا 100% أربح ملايين الشدات في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيقات شحن شدات ببجي ، لقد ازداد عدد لاعبي ببجي بشكل كبير عن السابق، ودائماً يبحثون عن طرق للحصول علي شدات، كما انه يوجد اكثر من طريقة لشحن شدات ببجي ولكن الأكثر تأثيراً وطلباً هي الطرق المجانية، لذلك فلقد جئنا إليكم ببعض البرامج المشهورة والمجربة لربح شدات مجانية وبطريقة أمنة.

تطبيقات شحن شدات ببجي

لقد حققت هذه التطبيقات نجاح كبير واصبح من السهل الحصول علي شدات ببجي مجانا من خلالها، كما أنها تتيح الحصول علي كثير من الهدايا في العديد من الألعاب وليس لعبة ببجي فقط، إليك افضل خمس تطبيقات مشهورة :

التطبيق الأول mGamer لشحن شدات ببجي

يعتبر هذا التطبيق من افضل واحسن التطبيقات واكثرها انتشارا واستخداماً لشحن شدات ببجي موبايل مجانا، حيث تقوم بتجميع نقاط عن طريق تنفيذ بعض المهام الموجودة داخل التطبيق وبعد ذلك تقم بتحويل هذه النقاط إلي شدات ببجي أو جواهر فري فاير أو أي نوع لعبة غيرهم.

التطبيق الثاني Daily Buzzer لشدات ببجي

يتشابه تطبيق دالي بازر بنسبة كبيرة لتطبيق mGamer حيث يجعلك تربح نقاط عند إنجاز المهام، ولكنه يضم ميزة أضافية وهي يجعلك قراءة الأخبار أو معلومات رياضية وبعدها تربح نقاط، لقد ذكرنا بالتفصيل عن تطبيق Daily Buzzer في احدي مقالاتنا.

التطبيق الثالث Wallet joy لشدات مجانية

يحتوي هذا التطبيق علي أفكار جديدة ومميزة، ويمكنك استخدامه لشحن شدات ببجي مجانا، وذلك عن طريق لعب بعض الألعاب الموجودة بالتطبيق التي تمنحك النقاط أو تحميل تطبيقات من خلال تطبيق Wallet joy أو مشاركة رابط التطبيق مع أصدقائك علي حسابك الخاص بالواتساب، والعديد من الطرق الأخري كما ذكرنا سابقاً طريقة شحن شدات ببجي باستخدام تطبيق wallet joy.

التطبيق الرابع sGamer

من خلال هذا التطبيق سيضمن لك شحن شداتك بطريقة أمنة وصادقة، كل ما عليك هو القيام ببعض الطلبات المهمة الموجودة بالتطبيق، وكل هذه التفاصيل من بداية التحميل حتي شحن الشدات ذكرناها في تطبيق sGamer لشحن شدات ببجي مجانا.

التطبيق الخامس oonoo

يقدم هذا التطبيق ميزة الحصول علي شدات للعبة ببجي وأيضاً جواهر للعبة فري فاير، فإذا كنت مهتم باللعبتين فهذا التطبيق سيفيدك جداً، قم بتحميله وبعدها املأ الاستبيان واجب عن الأسئلة المطروحة عليك وبمجرد إن قمت بالرد سيحول لك 100 نقطة.