كيف يمكن شحن شدات ببجي مجانا 2021 | PUBG MOBILE FREE UC

شحن شدات ببجي مجانا 2021، لكل من يبحث أو يرغب في الحصول على PUBG MOBILE FREE UC، توجد العديد من الطرق مجانية للحصول على شدات ببجي؛ فمنها تكون غير شريعة وهو ما لا يفضل استخدامه لعدم التعرض للمسائلة القانونية أو غلق حساب PUBG MOBILE، ومنها طرق شرعية لكن لا يعلمها كل اللاعبين الذين يرغبون في الحصول على شدات ببجي مجاناً.

يحصل اللاعبون المحترفون على FREE UC دون دفع المال، ويقومون بشراء الأسلحة والمعدات وحقائب بألوان مختلفة لكي يتميزوا عن باقي اللاعبين، أما استخدام UC cash تمنح ترقية RIYALE وتعطي مهام جديدة ومراحل أكثر صعوبة، يزداد الحماس في القتال منذ بداية الموسم ال17 بعد أن تم تحديث اللعبة حيث أصبحت أصعب لزيادة عدد اللاعبين المحترفين، عن طريق الخطوات التالية تستطيع الحصول على طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 2021.

كيف يمكن شحن شدات ببجي مجانا 2021

عليك تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب للحصول شدات ببجي، بالإضافة إلى حقيبة M416 SKIN، والتي لا يحصل عليها غير اللاعبين المحترفين، إليكم الخطوات:

تحميل برنامج VPN مجاني وتفعيل دولة تركيا لتغيير عنوان IP.

فتح اللعبة وتغيير الدولة إلى تركيا أيضاً.

أضغط على الحدث ثم أختار Daily Battles، للحصول على حزمة الحمى وقسيمة الصندوق الذهبي.

عند شراء 600 UC تحصل على 80 UC إضافي كهدية مجانية.

طريقة الحصول على FREE UC PUBG MOBILE

الطريقة الأولى: يمكنك الحصول على شدات مجانية عن طريق مشاهدة الفيديوهات من داخل اللعبة، عند مشاهدة كل فيديو حتى النهاية وعدم الخروج من الاعلانات الظاهرة تمنحك شركة TENCENT المصممة للعبة شدات تستطيع ن تستفيد بها، حيث يبحث العديد من الاشخاص على الحصول على شدات ببجي بدون فيزا. الطريقة الثانية: تحميل تطبيق ROZWIN وهو أفضل الطرق المجانية للحصول على FREE UC PUBG MOBILE، يمكنك متابعة وتطبيق الخطوات بالتفصيل الموجودة في شحن شدات ببجي بالخطوات.

في النهاية يمكن الحصول على كل ما تريد من الشدات ومواجهة الأعداء أثناء القتال؛ والفوز بال CHICKEN DINNER بعد معرفة أفضل لشحن شدات ببجي مجانا 2021.