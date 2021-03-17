نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تأمين قصصك اليومية على انستقرام من المتطفلين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتشر العديد من قصص انتهاك الخصوصية والتجسس على الحسابات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي، ومن أشهر تلك المواقع بالطبع موقع انستقرام Instagram، والذي يمتلك الملايين من المستخدمين الناشطين حول العالم، يتداولن فيما بينهم أو بالنشر على حساباتهم العديد من الصور والقصص Stories، تحتوي في الأغلب على بعض الصور الشخصية أو العائلية لا يرغبون في رؤيتها أو الإطلاع عليها من قبل أي شخص غير مرغوب فيه.

انستجرام يزيد إجراءات حماية الخصوصية

نتيجة انتهاكات الخصوصية المنتشرة عبر الأنترنت في وقتنا الحالي تعتبر تعتبر حماية وآمن البيانات الشخصية أولولية أولى لجميع مواقع الشبكة العنكبوتية، لذلك الاتجاه السائد الآن في إدارة انستقرام هو إضافة بعض طبقات الحماية الإضافية على البيانات الشخصية في سبيل منع المتطفلين والمزعجين من مشاهدة قصص الأخريين الشخصية.

فقد ذكر موقع Mashable في أحد التقارير التقنية أن العديد من مستخدمي انستقرام يجدون أنفسهم ضحايا لبعض التصرفات غير الأخلاقية، يتبعها العديد من طلبات الابتزاز عبر الأنترنت لا يعرفون كيف يتصرفون معها، ويجهل الكثير منهم تفعيل بعض التقنيات الأمنية المتوافرة في منصة وموقع انستقرام.

كيفية تأمين حساب انستقرام الخاص بك

توجد بعض المزايا التقنية المجهولة التي تستطيع تفعيلها ضمن إعدادات حساب انستقرام الخاص بك، والتي بمجرد تفعيلها تقلل بصورة كبيرة من إمكانية تطفل الأشخاص الغرباء على بياناتك وصورك الشخصية، ومن أبرز تلك التقنيات ما يلي.

إعداد قائمة بالأصدقاء المقربين

توجد العديد من التصنيفات للأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم يوجد أشخاص من العائلة وأصدقاء مقربون ومعارف وزملاء عمل وعلاقات تعارف بسيطة، ولتأمين قصصك اليومية على حساب انستجرام الخاص بك يمكنك إنشاء قائمة خاصة بالإصدار المقربين عبر تفعيل ميزة Close Friends عند نشر ستوري جديد.