نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة ماين كرافت التحديث الأخير 2021 إصدار 1.16.210.5 طريقة تنزيل Minecraft‏ ‏للكمبيوتر والجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت التحديث الأخير يحمل إصدار رقم 1.16.210.05 حصل على إجمالي تقييمات (3.973.419) وعدد 4.5 من 5 نجمة على متجر جوجل بلاي، والتي بلغ عدد مستخدمي لعبة Minecraft‏ الأصلية على أكثر من 10 مليون عملية تحميل، وهي لعبة تحتوي على وضع اللاعب في مكان يجعله يبدع وينمي أفكاره أمام التصميم والرسومات لعمل منزل بشكل جميل، وحمايته وحماية ممتلكات من الأعداء عن طريق الأسلحة التي يجدها باللعبة، كما تم تصميم اللعبة لتناسب جميع الأجهزة فيمكنك تنزيل اللعبة عن طريق المتاجر الإلكترونية وعلى جهاز الكمبيوتر نسخة ويندوز نسخة Windows 10.

لعبة ماين كرافت التحديث الأخير للاندرويد

يتم تثبيت ماين كرافت لمن معه هاتف يعمل بنظام الأندرويد من خلال هذا الشرح:

افتحك هاتفك المحمول وادخل على ايقونة متجر جوجل بلاي (google play).

اكتب في البحث بالتطبيق اسم اللعبة (Minecraft‏)

تظهر أمامك الكثير من الالعاب عليك دخول اللعبة الأصلية بشكلها المعروف، والذي نضع لكم صورتها بالمقالة.

بالدخول تجد ايقونة (download)، اضغط عليها.

يتم الآن تحميل اللعبة، انتظر حتى ينتهي

بانتهاء التثبيت تظهر أمامك، وتستطيع الآن الدخول بها ولعبها

وهذا هو شكل لعبة ماينكرافت الأصلية التي تظهر على هاتفك المحمول بنظام تشغيل الأندرويد، وأيضا على هواتف الايفون، والتي يمكن تنزيلها وفك الضغط بعد التحميل على الكمبيوتر ويندوز (10)، وتبدأ اللعبة باكتشاف عالم جديد يحتوي على أشجار ينشئ منها بيوت وقلاع للحياة بها، ويمكنك اللعب مع ما يصل إلى 10 أصدقاء، والفوز بتك اللعبة يكون بالانتصار والبقاء حتى النهاية على قيد الحياة.

لعبة Minecraft‏ ‏ للايفون

يتوفر على متجر App Store اللعبة الأصلية لماين كرافت وهذه تتطلب للتشغيل على هواتف (iPhone و iPad) الأتي:

حجم اللعبة: 302.4MB

الإصدارIOS: 10.0 فأكثر

كما يتوفر ماين كرافت على الكمبيوتر وتنزيلها بسهولة عنن طريق موقع الشركة ويمكنك لعبها اون لاين، وتتطلب اللعبة إنشاء حساب في مايكروسوفت اوفيس بكتابة اسم مستخدم وكلمة مرور ثم دخولك اللعبة واستخدام الكيبور وزر الفارة في التحرك، وتجدها اجمل العاب الفيديو في العصر الحديث والتي يهتم بها الاطفال والشباب والبنات في اللعب وتحسين المستويات.