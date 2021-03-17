نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طرق شحن شدات ببجي 2021 بكل سهولة مجاناً للحصول على شدات في المقال التالي
يمكن شحن شدات ببجي التي هي عملة افتراضية خاصة بلعبة ببجي، والتي يمكن أن يقوم المستخدم باستعمالها من خلال شراء العناصر المختلفة داخل اللعبة مثل الأسلحة والأزياء والذخيرة، يمكن أيضًا استخدامها من أجل تفعيل رويال باس الذي يميز كل لاعب عن الآخر، وذلك يوفر الكثير من الجوائز عند التقدم له مستوى أفضل في اللعبة ويعزز للاعب فرص الفوز، لذا سوف نوضح لكم أسرع طرق شحن شدات ببجي 2021 بكل سهولة مجاناً للحصول على شدات تابعونا.
أسرع طرق شحن شدات ببجي 2021 بكل سهولة مجاناً للحصول على شدات
هناك أكثر من طريقة يمكن استخدامها من أجل شحن شدات ببجي، والتي يمكن الاعتماد عليها دون مشكلات التعرض للنصب من الآخرين، أو مشكلات حظر حساب الشخص على لعبة ببجي بسبب الاختراق، وهناك أكثر من طريقة وسوف نتعرف عليها فيما يلي:
الطريقة الأولى لشحن شدات ببجي 2021
- يمكن شحن شدات ببجي من خلال الطريقة السهلة أو المعروفة ببطاقات ببجي ليتمكن اللاعب من شراء هذه البطاقة وشحنها على الحساب الشخصي به في اللعبة.
- ويمكن شراؤها من المواقع المتخصصة والشهيرة وبشكل خاص المملكة العربية السعودية.
- وبعد شراء هذه البطاقة سوف يستلم المستخدم بريد إلكتروني على الخاص يحتوي رسالة أو كود التفعيل.
- حيث يمكن بعدها الدخول على موقع اللعبة وكتابة الاسم الخاص به في ببجي أو الـ ID.
- بعد ذلك إدخال كود التفعيل والضغط على الكلمة TREADED.
الطريقة الثانية لشحن شدات ببجي 2021
- يمكن استخدام هذه الطريقة من خلال البطاقات التنس الخاصة لأصحاب هواتف الآيفون وأجهزة الأيباد.
- ويمكن شحن تلك الشدات على حساب المستخدم في اللعبة من خلال الرصيد المعروف بالـ ID الخاص بصاحب الهاتف، وذلك من خلال شحن رصيد باستخدام بطاقات الايتونز.
- ثم فتح اللعبة وتسجيل الدخول الضغط على إيقونة شداد ببجي الموجودة باللعبة.
- وبعد ذلك يتم شراء الكمية المرغوب فيها والدفع من خلال رصيد apple id.
الطريقة الثالثة
- هي خاصة لأصحاب الهواتف التي يتم فيها استخدام نظام الأندرويد، وذلك من خلال شحن بطاقات الشحن الخاص بمتجر جوجل بلاي.
- وهنا يمكن شحن شدات ببجي في اللعبة من خلالها رصيد جوجل بلاي ويتم شحن الرصيد.
- ثم فتح اللعبة وتسجيل الدخول والضغط على إيقونة شدات ببجي باللعبة.
- وبعد ذلك شراء الكمية التي يرغب فيها المستخدم.
- أما آخر خطوة فتتم من خلال استخدام حساب جوجل بلاي.
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