يمكن شحن شدات ببجي التي هي عملة افتراضية خاصة بلعبة ببجي، والتي يمكن أن يقوم المستخدم باستعمالها من خلال شراء العناصر المختلفة داخل اللعبة مثل الأسلحة والأزياء والذخيرة، يمكن أيضًا استخدامها من أجل تفعيل رويال باس الذي يميز كل لاعب عن الآخر، وذلك يوفر الكثير من الجوائز عند التقدم له مستوى أفضل في اللعبة ويعزز للاعب فرص الفوز، لذا سوف نوضح لكم أسرع طرق شحن شدات ببجي 2021 بكل سهولة مجاناً للحصول على شدات تابعونا.

أسرع طرق شحن شدات ببجي 2021 بكل سهولة مجاناً للحصول على شدات

هناك أكثر من طريقة يمكن استخدامها من أجل شحن شدات ببجي، والتي يمكن الاعتماد عليها دون مشكلات التعرض للنصب من الآخرين، أو مشكلات حظر حساب الشخص على لعبة ببجي بسبب الاختراق، وهناك أكثر من طريقة وسوف نتعرف عليها فيما يلي:

الطريقة الأولى لشحن شدات ببجي 2021

يمكن شحن شدات ببجي من خلال الطريقة السهلة أو المعروفة ببطاقات ببجي ليتمكن اللاعب من شراء هذه البطاقة وشحنها على الحساب الشخصي به في اللعبة.

ويمكن شراؤها من المواقع المتخصصة والشهيرة وبشكل خاص المملكة العربية السعودية.

وبعد شراء هذه البطاقة سوف يستلم المستخدم بريد إلكتروني على الخاص يحتوي رسالة أو كود التفعيل.

حيث يمكن بعدها الدخول على موقع اللعبة وكتابة الاسم الخاص به في ببجي أو الـ ID.

بعد ذلك إدخال كود التفعيل والضغط على الكلمة TREADED.

الطريقة الثانية لشحن شدات ببجي 2021

يمكن استخدام هذه الطريقة من خلال البطاقات التنس الخاصة لأصحاب هواتف الآيفون وأجهزة الأيباد.

ويمكن شحن تلك الشدات على حساب المستخدم في اللعبة من خلال الرصيد المعروف بالـ ID الخاص بصاحب الهاتف، وذلك من خلال شحن رصيد باستخدام بطاقات الايتونز.

ثم فتح اللعبة وتسجيل الدخول الضغط على إيقونة شداد ببجي الموجودة باللعبة.

وبعد ذلك يتم شراء الكمية المرغوب فيها والدفع من خلال رصيد apple id.

الطريقة الثالثة