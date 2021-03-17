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عمر شويل - جدة كيفية شحن جواهر فري فاير مجاناً 2021 للحصول على آلاف الجواهر يمكن إتمامها من خلال أكثر من طريقة التي يمكن اللاعب من خلالها شحن جواهر فري فاير حيث يقوم اللاعبين باستخدامها من الأشياء داخل اللعبة من الأزياء والجنود والأسلحة والمعدات التي تساعدهم في القتال والحرب وهناك طرق عديدة مختلفة يمكن من خلالها شحن جواهر فري فاير وبشكل سهل ومضمون للاعبين.

كيفية شحن جواهر فري فاير مجاناً للحصول على آلاف الجواهر

هناك العديد من الطرق الخاصة بشحن جواهر فري فاير، والتي كل منها تتناسب مع فئة معينة من اللاعبين، وذلك كالتالي:

كيفية شحن جواهر فري فاير مجاناً 2021

هي من الطرق المتاحة للمستخدمين.

ويمكن استخدامها لشراء الجواهر داخل اللعبة بكل سهولة.

وهناك الكثير من المواقع التي تقوم بتقديم هذه الخدمة.

ويتم عن طريقها فقط شحن الحساب الخاص بلاعب فري فاير من خلال استخدام رقم ID دون الحاجة إلى تقديم البيانات الشخصية الأخرى.

طريقة شحن جواهر فري فاير باستخدام شركة اتصال

هي من الطرق التي يتم دعمها من من شركات الاتصال بالوطن العربي وذلك كشركة أنوي بدولة المغرب العربي.

وهي من الطرق السهلة التي يستخدمها اللاعبين من أجل شحن الجواهر باللعبة.

ولكن تتطلب من المستخدم زيارة متجر جوجل بلاي من خلال الهاتف، والبحث عن الطريقة المناسبة للدفع.

والنقر على الخدمة الموجودة.

وبعد ذلك سوف يجد اللاعب كافة شركات الاتصال سيقوم باختيار الشركة المتاحة في بلده.

شحن جواهر من خلال بطاقة جوجل بلاي

يمكن للاعبين استخدام تلك الخدمة بدون استعمال رقم ID فقط، حيث أن كل ما على اللاعب هو شراء البطاقة. ويتم الحصول عليها من خلال أقرب شخص له أو من خلال الأصدقاء، حيث أنها تدعم شحن الجواهر من خلال بطاقة جوجل بلاي.

الطريقة الثالثة لشحن الجواهر

هي من الطرق المتاح أيضًا استخدامها لشحن الجواهر من خلال البطاقات المصرفية البنكية، حيث أن كل ما يحتاج له اللاعب هو وجود الماستر كارد أو الفيزا كارد من أجل استخدامها في شحن الرصيد الخاص به، حتى يمكن من خلالها شحن الجواهر واستمتاع اللاعب باللعبة.