تطبيق شحن شدات ببجي موبايل مجاناً تصل إلي 900 شدة في اليوم

تطبيق شحن شدات ببجي، اليوم نقدم لكم ما تبحثون عنه كثيراً في الفترة الأخيرة، للحصول علي عملات لعبة ببجي الافتراضية UC لعبة Pubg العالمية، لتحقيق منها والفوز علي المنافسين والتميز في اللعبة بسهولة، عن طريق تطبيق شحن UC موبايل تصل مجاناً إلي 900 شدة في اليوم بدون رصيد بسهولة .



تطبيق شحن شدات ببجي

نقدم لكم أهم التطبيقات التي تمكنك من الاستحواذ علي العديد من شدات مجانية للعبة ببجي موبايل بدون الحاجة إلي رصيد أو تحويل المتجر إلي متجر أمريكي وبذلك يمكنك وفي خطوات بسيطة وسريعة أن تحصل علي شدات ببجي مجانا.

تطبيق “أنا الرابح” لشحن UC

يعتبر تطبيق أنا الرابح من أكفأ التطبيقات في إمدادك بالشدات التي تريدها في لعبة ببجي، وأيضاً في شحن جواهر فري فاير الشهيرة وعدد لانهائي يومياً من خلاله، فقط قم بتحميل التطبيق علي هاتفك الموبايل وقم بإتباع الخطوات الآتية :

بعد تحميل التطبيق علي هاتفك الخاص بك من خلال متجر جوجل بلاي، قم بفتح التطبيق.

سيطلب منك التطبيق السماح بإذن إجراء مكالمة هاتفية وهذا أمر طبيعي، فقط قم بالموافقة.

ثم سيسأل التطبيق ما إذا كنت تمتلك كود دعوة من صديق، وعندها سيقوم بمنحك 900 نقطة مجانية، تحول إلي شدات ببجي بسهولة وهو عدد مهول في بداية استخدام التطبيق، بعد إدخال كود الدعوة، اضغط إرسال، وستظهر لك عدد نقاطك في أعلي الصفحة يميناً.

ثم سيظهر لك عدة أسئلة يوفرها لك التطبيق، عند إجابتها صحيحة، سيقوم إعطائك 7 نقاط علي السؤال الصحيح في الصفحة الرئيسية للتطبيق.

أيقونة الدعوات بجانب الصفحة الرئيسية، قم بالضغط عليها، ويمكنك من خلالها تجميع نقاط أكبرعند متابعة التطبيق علي الفيسبوك ،واشتراك في القناة الخاصة بهم علي اليوتيوب، و متابعة صفحتهم علي الانستجرام.

تقييم التطبيق يمنحك نقاط أكثر تساعدك في شحن شدات لعبة ببجي بطريقة سهلة .

. ومن خلال أيقونة المكافئات، ستجد شدات ببجي وعروض عديدة بنقاط مختلفة، يمكنك التبديل بينها وبين نقاطك المكتسبة من خلال التطبيق، فقط قم باختيار العرض المناسب لعدد نقاطك علي حسابك من خلال التطبيق.

ويمكنك أيضا التبديل بمجوهرات فري فاير من خلال هذا التطبيق بسهولة من نفس أيقونة المكافئات.