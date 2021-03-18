نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع شحن جواهر فري فاير 2021 بطريقة أكواد بطاقات جوجل بلاي 100% مجانية free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة مجانية تستطيع منها الحصول جواهر فري فاير 2021 بسهولة من خلالها يكون معك 60 ألف جوهرة أو 30 ألف جوهرة ولا أحد يعلمها سوى اللاعبين المحترفين في لعبة free Fire، والتي تتم عن طريق أكواد بطاقات جوجل بلاي، وهي طريقة اللاعبين المحترفين منها تحصل على الجواهر مجانا وكذلك شدات ببجي مجانا لاستخدامها بلعبة ببجي موبايل، وهي طريقة تعطي اللاعب اكثر من 60 ألف جوهرة وتجد الكثير من الفيديوهات تؤكد ذلك، ولا يمكن أن يكون اللاعب قام بدفع قيمة تلك الجواهر ولكنهم يستخدمون ما يسمى أكواد بطاقات جوجل بلاي المجانية.

اشحن جواهر فري فاير 100% مجانية

لاعبي فري فاير لابد أن يكون لديهم عملة اللعبة وهي الجواهر لاستخدامها في كافة ما يتطلب شراءه بالجواهر، وهناك مواقع شحن جواهر فري فاير بطرق سهلة، ولكنها بأموال تستطيع أن تقوم بشراءها عبر خطوات واستخدام الفيزا أو وسائل الدفع، كما توجد طرق للحصول على جواهر لعبة فري فاير، والتي تم تحديثها وقدمنا شرح تحميل لعبه free fire آخر إصدار بها وطرق الحصول على الجواهر، وعن الطريقة الحالية حول الشحن عن طريق أكواد بطاقات متجر جوجل بلاي لابد معرفة كيفية الحصول على تلك البطاقات التي تستخدمها في الشحن.

بطاقات متجر جوجل بلاي

نوضح لكم كيفية الحصول على بطاقات google play التي يتم استخدامها في جواهر فري فاير، وهذه يتم الحصول عليها من خلال ثغرة بمتجر التطبيقات ذاته، ولا يعلمها سوى المحترفين، والتي تتم من تحميل تطبيق MAX VPN على الهاتف ثم تقوم بفتحه واختيار دولة اليابان ثم اضغط على زر تأكيد، وبعده ادخل على موقع (recharge.fr)، وسيعطيك قيمة 10 دولار يومي منها تشتري الألعاب المدفوعة أو شحن حسابك في الألعاب.

خطوات الحصول على بطاقات متجر جوجل بلاي

بعد اتباع الخطوات السابقة عليك اتباع التعليمات التالية للحصول على أكواد بطاقات مجانية تستخدمها في تطبيق متجر جوجل بلاي وهي:

اختيار بطاقات متجر جوجل بلاي

ثم انتقل لصفحة جديدة وادخل على نظام تشغيل هاتفك

ثم حدد الدولة واختار دولة أجنبية مثلا

ثم اضغط على Generate Now، وستجد هدايا التطبيق الخاصة ببطاقات جوجل بلاي أو رمز الاستراداد قم بنسخه

ثم الدخول على متجر جوجل بلاي بحسابك المسجل باللعبة

ثم زرد الدفع واختار طرق الدفع، والذي تحدد فيها رمز الاسترداد، ثم الصق الرمز

ثم اضغط على استرداد القيمة

خطوات شحن جواهر فري فاير ببطاقات جوجل بلاي

إنها خطوات احترافية يقوم بها لاعبين لديهم محترفين والخطوات هي:

الدخول على متجر جوجل بلاي

ثم الضغط على الثلاث خطوط أعلى شاشة الهاتف بالمتجر

ويليها الضغط على خيار استرداد القيمة

هنا تضع رمز الاسترداد الذي حصلت عليه

ثم زر تأكيد

ثم دخول اللعبة فري فاير، والضغط على زر يشبه الفيزا

ثم على زر top up، وسيفتح لك العروض للشراء

ويتطلب منك تسجيل حسابك في جوجل ثم تأكيد

وبذلك اكتملت الطريقة للحصول على جواهر عن طريق بطاقات متجر جوجل بلاي بسهولة، والتي أوضحناها لكم بالخطوات.