شاهد.. خرائط ”غوغل” تلتقط صورة غريبة لزوجين أثناء لحظة خاصة

غالبا ما تقوم ميزة التجول الافتراضي في خرائط غوغل باصطياد الأشخاص على حين غرة أثناء مسحها لشوارع العالم، لتقتنص صورا تكون في كثير من الأحيان محرجة أو غريبة تجلب اهتمام المشاهدين.

وأظهرت إحدى الصور رجلا وامرأة وهما يستمتعان على أحد الشواطئ، حين وثق "غوغل" لحظة رومانسية بينهما اتسمت بالغرابة، فبدى الزوجان كأنهما يشتركان لا فقط في المودة، ولكن في الأطراف أيضا!

فكانت المرأة التي ترتدي نظارة شمسية، مواجهة لكاميرا غوغل حين مالت على حبيبها لتقبله، لكن يبدو أن "غوغل" قرر جمع الجسدين معا بطريقة غريبة.

فيمكن رؤية ذراع الرجل الموشمة بسهولة لأنها موضوعة بشكل عرضي على حقيبة زرقاء، ولكن يبدو أن ساق المرأة تبدو وكأنها تنمو من ظهره، ويتحول الجزء الخلفي من كتفه بشكل مثالي إلى ركبة المرأة المنحنية.

ويمكن رؤية يده الأخرى على ركبته، وبصرف النظر عن هذه اللقطة، يبدو أن النصف السفلي من جسده ببساطة غير موجود!

ومع ذلك، فإن جسد الرجل الغامض ليس هو الشيء الوحيد الخاطئ في مشهد الشاطئ هذا.

فعلى يمين الزوجين يقف رجل آخر، ويمكن للمشاهدين رؤية ساقيه فقط، وفوق ركبتيه يختفي جسده في الهواء.

ولحسن الحظ، هناك تفسير منطقي لما يحدث في الصورة، فهو خلل تقني في كاميرات "غوغل" كان له تأثير غريب جدا.

ففي العادة، تلتقط الكاميرات بزاوية 360 درجة صورا متعددة لإنشاء سلسلة صور. ويتم ذلك عن طريق جمع الصور معا لجعلها تبدو واقعية.

ومع ذلك، غالبا ما تدمر الأجسام المتحركة المشهد لأنها تتحرك عند التقاط الصور.