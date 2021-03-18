شحن نقاط فورت نايت والحصول على الـ V-BUCKS مجانًا 100%

يبحث الكثير من محبي وعشاق لعبة fortnite خلال الفترة الأخيرة عن كيفية وخطوات شحن نقاط فورت نايت مجانًا أو مدفوعًا من خلال الطرق الشرعية، للحصول على الـ V-BUCKS، في ظل الانتشار الواسع للعبة وتحقيقها نسب تحميل قياسية، وللاستفادة من الإضافات المذهلة التي تحملها التحديثات المستمرة والتي كان آخرها تحديات الموسم السادس وما تضمنه من أدوات وأسلحة وسكنات ومدافن القبور التي تتواجد بها الكنوز، مع العلم أنه تم إجراء عملية تحسينات موسعة على متاجر اللعبة وعلى المؤثرات الصوتية والضوئية للبيئات المختلفة، كما تم إضافة عدد من المدرعات والعربات الجديدة التي يتم استخدامها بشكل يناسب طبيعة ووعورة الأرض الجبلية والصحراوية أثناء المنافسة.

اكتشاف المنطقة السرية بالبيت الأصفر

وأبرز ما تضمنته تحديثات فورت نايت الجديدة، هي كيفية الوصول إلى البيت الأصفر لحل لغز المنطقة السرية والحصول على الكنوز التي تتواجد بداخلها، مع العلم أنه يتطلب من الأمر المرور من بحيرة Lazy Lake شديدة الاتساع باستخدام القوارب، والتي تمثل الخطر الأكبر، وفور عبورك منها، سترى أمامك المنزل الأصفر المتواجد في الركن الشمالي الغربي من المدينة، عليك على الفور التوجه للداخل والنزول للطابق الأسفل حيث أدنى مستوى ممكن، ستجد منطقة سرية تحتوي على غدوات إعاشة كاملة ومكان مجهز للجلوس يتواجد بها الأثاث والتلفزيون، بجانب علبة زجاجية كبيرة تتوسط الغرفة تحتوي على المجوهرات الملونة، عليك سريعًا بالضغط على الماسة الجنوبية والدرع الذهبي للحصول عليها والتزود بها في المنافسات.

كيفية الحصول على الـ V-BUCKS

في البداية وقبل أن نكشف لكم خطوات شحن فورت نايت، نوضح لكم تعريف الـ V-BUCKS وهي العملة الإفتراضية التي تُستخدم من قبل Fortnite لتمكين اللاعبين من شراء عناصرها الأساسية مثل الملابس والأزياء والفؤوس، بالإضافة إلى الحصول على سكنات وأغلفة الأسلحة، والرقصات، بخلاف الوصول إلى إضافات الـ Battle Pass المجانية التي تساعدك في تخطي مستويات اللعبة المختلفة والفوز على المنافسين.

كيفية شحن نقاط فورت نايت

يمكن شحن نقاط فورت نايت والحصول على بطاقة V-BUCKS من متجر التجزئة الذي يتطلب منك إنشاء حساب عبر Epic Games وهي الشركة المصنعة للعبة والمالكة لها، ثم اضغط على خيار ابدأ، ليبقى أمامك 7 طرق للحصول على النقاط، تتمثل في: