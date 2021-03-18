بالفيديو.. بي إم دبليو تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية بالكامل

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية ”بي إم دبليو“، اليوم الخميس، النقاب عن سيارة “ i4″، أول سيارة سيدان كهربائية بالكامل، بعد سنوات من التشويق للسيارة القادمة خلفا لسيارة i3 الكهربائية.

وتخطط عملاق السيارات الألمانية لامتلاك 25 سيارة كهربائية في حقيبتها بحلول عام 2025، وهي تتخذ خطوات أخرى في هذا الاتجاه هذا العام مع إطلاق iX SUV الكهربائية بالكامل و i4 سيدان الكهربائية.

وكشفت الشركة النقاب رسمياً عن المظهر الخارجى لسيارة i4، ومن المقرر أن تصل إلى الطريق بحلول نهاية العام.

وبالنسبة للمواصفات، التي لم تشارك ”بي إم دبليو“ اليوم سوى القليل من المعلومات عنها، ستكون سيارة i4 متاحة بإصدارات مختلفة تغطي نطاقات تصل إلى 590 كيلومترا مع قوة تبلغ نحو 390 كيلوواط (نحو 530 حصانا) من محرك واحد.

كما يمكن لسيارة i4 الانتقال من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4 ثوانٍ، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بواسطة بطارية 80 كيلوواط.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية، فمن المعروف أنها تستخدم الإصدار الجديد من برنامج iDrive الذي سيحتوي على تصميم جديد للوحة القيادة وتصميم مرئي، مع شاشتين منحنيتين، ونظام المعلومات والترفيه من ”بي إم دبليو“ الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المفترض أن تكون سيارة i4 السيارة الرائدة ذات المظهر الرياضي، الأفضل في فئتها، كما أنها ستعمل علي دفع الشركة نحو السيارات الكهربائية، وذلك بالرغم من أن ”بي إم دبليو“ أصدرت سيارة iX3 SUV في أوروبا والصين.

وتتوقع ”العملاق الألماني“ بيع سيارة كهربائية واحدة على الأقل في 90% من الأسواق التي تدخلها بحلول عام 2023 وتسليم 2 مليون مركبة كهربائية بحلول نهاية عام 2025.

وتتوقع أن ينمو عدد المركبات الكهربائية التي تبيعها بنحو 20%سنويا بين 2025 و 2030، وتقول الشركة في هذه المرحلة إنها تتوقع أن تكون نصف السيارات الجديدة التي تبيعها تعمل بالكهرباء بالكامل.

وقال بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة BMW AG المسؤول عن العملاء والعلامات التجارية والمبيعات: ”إن سيارة i4 الكهربائية ستجعل قلب علامة ”بي إم دبليو“ التجارية الآن ينبض بالكهرباء بالكامل“.