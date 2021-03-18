تردد قناة سكار 2021 على النايل سات والعرب سات يبحث عنها الكثير من المشاهدين، وبشكل خاص المعجبين بنوعية الأفلام الأجنبية المرعبة، حيث أنها من أكثر القنوات مشاهدة لأنها تعرض أفلام حصرية على شاشاتها، وبشكل خاص أفلام الرعب والكثير من المشاهدين يبحثون عنها، وذلك من أجل مشاهدة محتواها المتميز.

تردد قناة سكار 2021 الجديد

من خلال البحث عن قناة سكار على أجهزة الريسيفر الخاص بك، وإذا لم تتمكن من العثور عليها فيجب ضبط تردد قناة سكار من خلال الطريقة اليدوية، وذلك من خلال إدخال التردد الخاص بها في المربع المخصص لها بلوحة التحكم بجهاز الرسيفر، حيث أن تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: سكار تي في.

التردد: 10873.

الاستقطاب: أفقي.

معامل ترميز الخطأ: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

الجودة: SD.

مميزات قناة سكار تي في

سكار تي في تحظى بنسبة من المشاهدات المرتفعة والعالية بسبب أن لها شعبية كبيرة من الجمهور المتابع بشكل خاص لأفلام الرعب والأكشن.

حيث أن هناك الكثير من الجماهير ومن مختلف المراحل العمرية يقومون بمتابعتها واهتمامهم بالمشاهدة. والقناة قد قامت بتحديث التردد الخاص بها خلال الأيام الماضية.

وذلك بسبب التحديثات والتطويرات التي تقوم بها الشركات الخاصة بالفضائيات من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدم منها للمشاهد من الصورة النقية والصوت الصافي والبث المتواصل والمباشر دون تشويش أو تقطيع، وذلك كما صرحت القناة في تقاريرها الرسمية.

تردد قناة سكار 2021 على القمر الصناعي عرب سات

يمكن أيضًا لمحبي قناة سكار تي في لأفلام الرعب والأكشن متابعة القناة على قمر عربسات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 10872.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الأفلام التي تذاع على قناة سكار تي في رعب

القناة تقوم بعرض مجموعة كبيرة من الأفلام المتخصصة في مجال الرعب، والتي من أبرزها فيلم الانتقام فيلم المجلد بارد، فيلم البابا، فيلم غير مدعوم، وقامت بعرض أفلام أخرى متميزة والتي منها ملائكة تشارلي، ومنها فيلم الخروف الأسود، كما أن هناك أفلام أخرى كثيرة الرعب والغموض منها فيلم الساحر المنقذ، وفيلم البدائي، وفيلم برام ستوكر دراكولا، وفيلم لا أحد يعيش.