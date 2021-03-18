نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة هاتف أوبو Oppo Find X3 Neo الجديد 2021 وسعره في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف أوبو Oppo Find X3 Neo الجديد والمميز من قبل شركة أوبو والتي تمكنت من السيطرة على جزء كبير من سوق الهواتف العالمي والعربي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تتميز الشركة الصينية بالتركيز على فئة الهواتف المتوسطة والتي تقدم قدرات رائعة وإمكانيات عالية تفوق المنافسين في مقابل سعر مناسب للجميع.

في السطور المقبلة، سنقوم بمراجعة شامل للهاتف الجديد من أوبو فايند X3 نيو، وسنعرض لأهم وأبرز مواصفاته، بالإضافة لمميزاته العديدة وعيوبه البسيطة وغير المؤثرة بشكل كبير، وسنختتم بعرض السعر المتوقع للهاتف في الأسواق العربية والعالمية.

مراجعة هاتف Oppo Find X3 Neo

تم الإعلان عن هاتف أوبو الجديد في 11 مارس 2021 ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد الصدور الرسمي في الأسواق، غير أن بعض المصادر تتحدث عن نزوله إلى الأسواق خلال شهر مارس الجاري.

بدايةً، يأتي الهاتف المقدم من شركة أوبو ، مع مواد تصنيع من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، والشاشة عليها طبقة حماية من نوع كورنينج غوريلا 5 Corning Gorilla ، ويبلغ وزن الهاتف 184 جرام تقريبًا.

شاشة هاتف Oppo Find X3 Neo

الشاشة من نوع AMOLED، مع 16 مليون لون، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، بكثافة بكسلات 402 بكسل لكل بوصة.

تأخذ الشاشة نسبة 89.5 ٪ من الواجهة الأمامية، وحجمها 6.55 بوصة، وهي بجودة FHD+، وتأتي بأبعاد 20:9.

تدعم الشاشة خاصية الـ HDR10+ (وهي الخاصة بتقديم مقاطع فيديو ذات مدى ديناميكي عالي)، ويبلغ معدل تحديثها 90 هيرتز، ويبلغ مستوى سطوها 1100 شمعة.

الأداء والمواصفات الداخلية للهاتف

هاتف oppo find X3 Neo ياتي مع ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام (بكفاءة UFS 3.1 والتي تقدم سرعة عالية واستهلاك أقل لموارد الطاقة).

المعالج في الهاتف ثماني النواة ” CPUOcta-core”، من نوع كوالكم سناب دراجون Qualcomm Snapdragon 865 بتقنية 7 نانومتر الموفرة في الطاقة وتفصيل المعالج كالتالي: (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)، يدعمه معالج رسومي من نوع Adreno 650 ، ويأتي المعالج بتردد 2.84 جيجا هيرتز، والذي يقدم أداء مثالي في الألعاب خاصة القوية مثل ببجي.

في الإطار الصيني أيضًا، قدمت شركة شاومي مؤخرًا، هاتفًا جديدًا، يمكن أن يكون نقلة في عالم الهواتف الذكية، حمل اسم شاومي ريدمي نوت 10 xiaomi redmi note والذي قدم مميزات رائعة وبسعر مناسب على مستوى تلك الفئة من الهواتف فوق المتوسطة.

الكاميرا في Oppo Find X3 Neo

الهاتف يأتي بكاميرا أمامية (كاميرا السيلفي) أحادية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 والخاصة بالتصوير البانوراما، وهي تدعم تقنية الـHDR، وتوفر تصوير مقاطعة فيديو بجودة [email protected]، وتدعم المثبت الإلكتروني أو المثبت البصري، المعروف اختصارًا بـ OIS، وهي تتواجد على شكل ثقب في أعلى يسار الهاتف.

الكاميرا الخلفية رباعية، وهي مقسمة على النحو التالي:

الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.8 وتأتي بمستشعر Sony IMX766 ، وبها أيضًا مثبت بصري، على غرار الكاميرا السيلفي ، وتدعم الضبط التلقائي للصورة. الكاميرا الثانية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي كاميرا تتمتع بخاصيتي x optical zoom2 ، وتتيح الكاميرا عمل زووم بدون فقد أي تفاصيل داخل الصورة والمعروفة اختصارًا بخاصية الـ Telephoto. والكاميرات الثالثة بدقة 16 ميجابكسل ، وبفتحة عدسة f/2.2 ، وتتيح التصوير العريض أو الـ Ultra Wide . والرابعة تأتي بدقة 2 ميجا، مع فتحة عدسة f/2.4 ، وهي مخصصة للتصوير الميكرو والعزل.

تمتاز الكاميرا الخلفية للهاتف، بأنها تتيح إمكانية تسجيل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى جدو الـ 4K.

تأتي الكاميرا الخلفية بفلاش ثنائي من نوع LED .

مع وجود مثبت الكتروني gyro-EIS لمنع الاهتزاز أثناء التصوير.

يُشار إلى أن هاتف أوبو، يتشابه في كثير من مميزاته، مع هاتف آخر حديث من إنتاج شركة ريلمي الصينية، وهو Realme GT 5G.

البطارية وخصائص ومميزات هاتف oppo find X3 Neo

الهاتف يأتي مع بطارية من نوع ليثيوم أيون Li-ion، بسعة 4500 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، داعمة للشحن السريع بقدرة 65W ، بتقنية SuperVOOC 2.0 المميزة والمعروفة في هواتف أوبو، حيث يمكن شحن البطارية بالكامل، في غضون 35 دقيقة فقط، وهي تدعم الشحن العكسي (بحيث يمكن أن يعمل الجهاز كـ باور بانك Powerbank يمكن له شحن الهواتف والأجهزة الأخرى).

لا يحتوي الهاتف على منفذ سماعات 3.5mm التقليدي، كما أنه لا يدعم الراديو، ولا يدعم إضافة ذاكرة خارجية، وهي من العيوب في هذا الهاتف.

منفذ الشحن يتوفر من نوعي USB Type-C 3.1, USB On-The-Go .

يتوفر في الهاتف خاصية التأمين من خلال البصمة الموجودة تحت الشاشة مع توفير المستشعرات التقليدية التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، والـ NFC، وكذلك فتح الهاتف عن طريق الوجه أو خاصية الـ Face Unlock .

يتوفر بالجهاز إمكانية الدخول إلى الإنترنت عبر الواي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

يحتوي على خاصية تحديد المواقع GPS وتقنية البلوتوث التي تعمل بمعيارية 5.2, A2DP, LE, aptX HD.

الهاتف يوفر شبكات اتصال من الجيل الثالث وحتى الجيل الخامس وهي من المميزات في الهاتف.

يأتي هاتف أوبو بخاصية مقاومة الغبار والماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة وتأتي بمعيارية IP68 .

يأتي الهاتف بلونين، هما الفضي والأسود.

يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano Sim .

وفي إطار المنافسة الآسيوية، في مجال الهواتف الذكية، قدمت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج، سلالة هواتف متميزة مؤخرًا، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، هواتف Samsung Galaxy a52 و Samsung Galaxy M62 و Samsung Galaxy a32 بالإضافة لـ Samsung Galaxy a72 وأخيرًا Samsung Galaxy Xcover 5 .

سعر Oppo Find X3 Neo

الهاتف يتواجد ضمن الفئة فوق المتوسطة من الممكن أن نقوم بضمه لفئة الفلاج شيب التي تعد أفضل ما تقدمه أوبو للجمهور وهو من الهواتف المميزة الذي يقدم أداء رائع خاصة في الألعاب والأداء العام مع واجهة المستخدم الأحدث واجهة الـ ColorOS 11.1، مع توفير نظام التشغيل الـ أندرويد Android 11 كل هذه العوامل تجعله الأفضل من ناحية الأداء في هذه الفئة السعرية.

سعر الهاتف في الأسواق العالمية نحو 700 دولار امريكي.

سعر الهاتف في السعودية 2625 ريال سعودي.

سعر الهاتف في مصر 11017 جنيه مصرى.

وفي النهاية ينبغي العلم أن هذه الأسعار ليست ثابتة ولكنها معدلات تقريبية من الممكن أن تجد زيادة أو نقصان حسب الجهة والسوق البائع لهذا الهاتف وحسب الفروق في تغير العملة لكن الهاتف في الأسواق العالمية سعره ثابت بشكل كبير.

وبعيدًا عن القارة الآسيوية، فقد طرحت شركة آبل الأمريكية مؤخرًا، سلسلة جديدة من هواتف أيفون، بدأتها بهاتف iphone 13 الذي قدم طفرة جديدة في هواتف الشركة الأمريكية، حيث أتى بإمكانيات خرافية وعصرية تناسب تكنولوجيا المستقبل، وتطلعات مستخدميه المميزين.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على هاتف أوبو Oppo Find X3 Neo الجديد 2021، من شركة أوبو الصينية، وتعرفنا على أبرز وأهم مواصفاته ومميزاته وعيوبه، بالإضافة للسعر المقترح للهاتف في مصر والسعودية والعالم.