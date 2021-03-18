نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة تتيحها تطبيق TikTok للحد من التنمر تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد التطبيقات الترفيهية كل يوم عن قبلها كنوع من تغيير الروتين اليومي، وقد شاهد تطبيق TiKToK إقبالاً هائلاً من قبل المستخدمين ومحبي السوشيال ميديا، ويعتبر هذا التطبيق من أكثر التطبيقات الشبابية سهلة الاستخدام وبها نوع من المرح، كما أنها محببة لدى العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، فهو واحد من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي ومن الجدير بالذكر أنه يعد من أكثر طرق ووسائل التنمر على صناع المحتوى، وقد أوضحت الإحصائية التي قام بها بعض الخبراء أن يكثر استخدامه من قبل المراهقين، وعلى ذلك بدأت الشركة بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات الجديدة بهدف مكافحة التنمر والحد منه، للحفاظ على أمان مستخدمي التطبيق، ووفر ميزتين جديدتين تساعدان المستخدم على حظر التعليقات المسيئة والضارة، ومن خلال هذا المقال نوضحها لكافة متابعي موقعنا ثقفني هذه الميزتان وخطوات استخدام التطبيق.

تطبيق تيك توك يعمل على منع الإهانات وخدش الحياء :

يبحث محبي وسائل التواصل الاجتماعي عن كل ما هو جديد من التطبيقات واستخدامها كنوع من أنواع الترفيه، ونظراً لفحص الإحصائيات الأخيرة من قبل خبراء التقنية تم الوصول إلى نتيجة أن تطبيق تيك توك هو من أكثر التطبيقات استخداماً، وأنه تم انتشاره بسرعة هائلة وبدأ الحد منه خاصة بعد انتشار الألفاظ غير الأخلاقية وانتشار التعليقات السلبية والمسيئة، فقد قام تطبيق تيك توك سابقًا إتاحة ميزة لكافة المستخدمين تصفية التعليقات حسب الكلمات الرئيسية، وذلك بهدف حتى يتمكنوا من منع نشر الإهانات أو الألفاظ النابية أو أي محتوى آخر، يمثل مشكلة على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

خاصية إخفاء التعليقات حتى المراجعة :

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق تيك توك تم توفير عدة مميزات عديدة تم رصدها من قبل خبراء التقنية، حيث تم منع نشر أي تعليق إلا بعد الموافقة على نشر التعليقات من قبل الصفحات وأصحاب المواقع، ومن خلال موقعنا نوضح لكافة متابعي ميزات تطبيق التيك توك، بالإضافة إلى إمكانية إخفاء جميع التعليقات الجديدة في المنشورات، حتى يراجعها المستخدم ويوافق عليها؛ إذ ستظهر الرسائل التي يوافق عليها بشكل عام في قسم التعليقات، بينما ستُحظر التعليقات التي يتجاهلها المستخدم بشكل نهائي.

خطوات تفعيل الميزة الجديدة على TikTok

ونذكر عبر هذا المقال أن تفعيل هذه الميزة الأثر الأكبر على انتشار التطبيق، فقد ضمن كافة مستخدميه عدم نشر ما يسيء لصفحاتهم وللآخرين، بالإضافة إلى تفعيل ميزة إخفاء جميع التعليقات الجديدة حتى المراجعة على تطبيق TikTok اتبع الخطوات التالية: